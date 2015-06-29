Doppia storica promozione per il Circolo Tennis ‘Rocco Polimeni’

Quella di ieri è stata una domenica che difficilmente gli appassionati di tennis reggini dimenticheranno. Il CT “Rocco Polimeni” ottiene una doppia storica promozione con gli uomini che accedono in A2 e le donne che approdano in serie B. Mai nella sua storia il sodalizio reggino del presidente Igino Postorino aveva calcato simili palcoscenici nella massime competizioni nazionali a squadre della Fit. Un risultato che premia l’eccellente lavoro in fase di programmazione di un Circolo destinato a recitare un ruolo sempre più importante nel panorama tennistico italiano.

La finale maschile a Trento

Gli uomini a Trento dovevano difendere il 4-2 di sette giorni fa. Un risultato buono, ma che non lasciava di certo dormire sonni tranquilli ai ragazzi del ds Emilio Cozzupoli. Il campo, però, ha confermato ancora una volta la superiorità dei tennisti reggini, capaci di chiudere i conti già al termine dei singolari. Ottima la partenza dei calabresi con Alvarez che si imponeva sul temutissimo Vigani (assente nella finale di andata) in due combattuti set. Pronta la replica di Trento che impattava con Endrizzi, impostosi 63 al terzo contro un buon Tarsia. A smorzare l’entusiasmo del pubblico di casa ci pensavano Grazioso e Summaria (quest’ultimo in rimonta) che, esattamente come all’andata, regolavano i numeri uno e due alto/atesini Molina e Candioli, dando così il via ai festeggiamenti per l’approdo nella massima serie.

La finale play off femminile di serie C, nonostante il CT Firenze partisse con i favori del pronostico per via della classifica superiore delle proprie tenniste, si è rivelata poco più di una formalità. Le padrone di casa, guidate in panchina dal capitano Stefano Lo Schiavo, hanno disposto agevolmente delle toscane con punteggi netti, chiudendo la pratica promozione senza ricorrere al doppio. Irene Lavino, Lara Meccico e la rientrante Anna Maria Mangano non hanno lasciato scampo alle avversarie, fra l’entusiasmo del numeroso pubblico che affollava le tribune dell’impianto di Largo Pentimele. Al termine del punto decisivo conquistato dalla Lavino grande gioia in campo, con le giocatrici festeggiate da tutto il consiglio direttivo, con un raggiante e commosso presidente Postorino osannato dal pubblico.

I risultati nel dettaglio

Questi, nel dettaglio i risultati delle due finali:

FINALE DI RITORNO PLAY OFF MASCHILE SERIE B: CT TRENTO-CT POLIMENI 1-3

Endrizzi b. Tarsia 6/3 3/6 6/3, Alvarez b. Vigani 6/4 7/5, Grazioso B. Molina 6/3 6/4, Summaria b. Candioli 3/6 6/3 6/0

FINALE PLAY OFF FEMMINILE SERIE C: CT POLIMENI-CT FIRENZE 3-0

Mangano b. Gori 6/2, 6/4, Meccico b. Mastellone 6/2 6/1, Lavino b. Trovi 6/1 6/1.

Una stagione da ricordare

Va così in archivio una stagione agonistica a squadre trionfale per il CT Polimeni. Il prossimo anno i ragazzi disputeranno la A2 e le ragazze la serie B. Adesso è il momento di godersi il meritato trionfo. Fra qualche giorno si inizierà a programmare la nuova stagione. Una stagione in cui il Circolo reggino proverà a confermarsi ad altissimi livelli.