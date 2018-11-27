Doppio appuntamento culturale alla stazione FS di S. Caterina
Venerdì 30 novembre l'incontro sulle etichette alimentari e domenica 2 dicembre la mostra 'Dagli Dei a Dio' alla stazione FS di Santa Caterina
27 Novembre 2018 - 11:11 | di Eva Curatola
“La sicurezza alimentare:le etichette” è il tema che il Dott Marco Creazzo tratterà Venerdì 30 Novembre alle ore 18.30, nell’ambito degli incontri “A tavola con il Nutrizionista”, a cura del gruppo dei Nutrizionisti Biologi. L’appuntamento di venerdì sarà presieduto dal Dott. Domenico Laurendi .
Visto il tema importante in tema di alimentazione, che riguarda la nostra vita di tutti i giorni , invitiamo i cittadini a partecipare ed informarsi sulle etichette nei prodotti che consumiamo sulle nostre tavole.
Domenica 2 Dicembre sarà la volta di “Arte in Stazione“, diretta dal maestro Alessandro Allegra.
Dalle 17.00 alle 21.00 la mostra pittorica dal titolo: “Dagli Dei a Dio“. Esporranno Mariangela Alizzi e Nunzio Vilasi.
Alle 18.30, il Prof Daniele Castrizio parlerà di un tema molto affascinante della nostra storia: “da Apolllo a Gesù, spiritualità Greca a Reggio “.
Anche domenica ci saranno tutti gli ingredienti per trascorrere insieme, a S. Caterina, un momento di aggregazione e condivisione culturale, con il fascino della nostra mitica storia.
Fonte: Il direttivo Strati, Mauro, Allegra, Russo, Cutrupi
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