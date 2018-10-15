Decisamente meglio. L’opera, adesso, è compiuta e la copertura è stata finalmente ultimata con l’aggiunta dei teli laterali che rivestono le facciate della storica struttura privata del Roof Garden e che ne nascondono tutte (o quasi) le brutture.

Avevamo affrontato la questione nel secondo giorno del DRV, il meeting dei tour operator tedeschi criticando la scelta fatta, in ritardo e graficamente appena sufficiente.

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Sottolineavamo infatti come un simile lavoro si sarebbe dovuto fare prima e meglio, con almeno dieci giorni di anticipo. E non, come invece fatto, il secondo giorno dell’evento, in piena mattinata e con gli ospiti già in giro per le vie del centro storico.

Calato il sipario sul primo maxi – telo (che affaccia su piazza Indipendenza) è il momento di valutare ed esprimere una considerazione sugli altri due maxi – teli.

I nuovi maxi teli con la cattedrale e il Castello

Decisamente meglio, dicevamo. Grafica ‘pulita’ con due eccellenze della nostra città. Da un lato la cattedrale con la statua di San Paolo Apostolo in primo piano.

Dall’altro la città stessa, catturata dall’alto, in uno sei suoi scorci più belli e con il Castello Aragonese protagonista.

Nessun altro colore inoltre sarebbe stato più azzeccato. Amaranto è infatti sinonimo di Reggio Calabria.

Centrato anche lo slogan “Innamorarsi di Reggio”. Ai nostri microfoni, la stessa Ellen Madeker, portavoce del DRV commentava così la nostra terra “Mi sono già innamorata della vostra regione. Reggio Calabria mi piace tantissimo. E’ una città bellissima”.

Torna quindi un minimo di decoro alla struttura del “Roof Garden”.

Senza dubbio un’occasione in più per mostrare ai turisti le proprie bellezze. Una vetrina che si presta dunque ad una più ampia promozione della propria terra e che, in attesa di una vera riqualificazione strutturale (ricordiamo che la struttura è privata) può promuovere importanti eventi futuri in città.

Che fine farà il maxi telo?

Rimane da chiedersi, ora che i tedeschi sono ahimè partiti. Quanto rimarrà il maxi – telo? Quando verrà tolto? Verrà sostituito? Se si, con quale grafica?

In attesa di conoscere il destino della facciata che dà su Piazza Indipendenza non rimane che apprezzarne il gesto. Finalmente il Roof Garden si è fatto bello…