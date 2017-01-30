Due calabresi tra i dieci finalisti di ‘Miglior chef Sud Italia’

Il conto alla rovescia è già partito e l’attesa è per martedì 31 gennaio quando, alle storiche Terrazze di Mondello (Palermo), sarà proclamato il Miglior Chef under 30 del sud Italia. Una gara di cucina tra dieci giovani cuochi provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Puglia che si concluderà con la realizzazione di una cena esclusiva da otto portate che sarà servita martedì sera al Palace Hotel di Mondello.

La competizione è – ‘Gara di Gusto’ – è ideata dal quotidiano online Cronache di Gusto con l’obiettivo quello di scovare i migliori talenti della cucina italiana. Una gara che va avanti da quasi un anno, mesi in cui giovani chef di Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, si sono sfidati manche dopo manche fino a giungere ai dieci finalisti. Presidente di giuria sarà lo chef Mauro Uliassi, due stelle Michelin con il suo ‘Ristorante Uliassi’ di Senigallia, che assaggerà e valuterà i piatti dei dieci concorrenti in gara. A suo fianco una giuria composta da chef e giornalisti di settore provenienti da tutta Italia.

Per la Calabria, tra i finalisti figurano Antonio Biafora del “Biafora Restaurant” di San Giovanni in Fiore (Cosenza) e Emanuele Strigaro di “Strigaro a Palazzo Foti” a Crotone.