Boccaccio di Cannitello e Cantagalli di Lamezia in corsa per il podio del contest del Gastronauta: la quarta votazione è aperta

Dopo Cesare, migliore gelateria del 2016, Reggio Calabria e Lamezia si stanno mobilitando da giorni su Internet per sostenere le gelaterie Boccaccio di Cannitello e Cantagalli di Lamezia a superare la terza fase del celeberrimo contest del “GASTRONAUTA” riuscendo ad arrivare addirittura tra le prime 10 gelaterie d’Italia, a conferma del felice periodo del settore enogastronomico calabrese.

Gli artigiani verranno premiati a Milano Golosa il 16 ottobre dove i maestri Davide Destefano, Gaetano Vincenzi e Pasquale Monteleone terranno il cooking show del gelato ITALICO.

Scatta adesso la quarta votazione per decidere il podio, è possibile esprimere la propria preferenza dando un voto al giorno e votando su: http://sondaggi.gastronauta.it/gelaterie2017