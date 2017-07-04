Due giovani stiliste reggine al Medit Summer Fashion

Giada Rinaldi e Lorena Casile rappresentano Reggio Calabria alla decima edizione del concorso nazionale in programma a Ostuni il 14 e 15 luglio

C’è grande attesa fra i giovani stilisti partecipanti al Medit Summer Fashion, 10° edizione del Concorso Nazionale più glamour del Sud Italia, in programma il 14/15 luglio a Cala di Rosa Marina – Ostuni in Puglia, organizzato dall’omonima associazione culturale in collaborazione con la Fondazione Internazionale African Fashion Gate e il Villaggio C.O.V.C. A.

Le due stiliste reggine al concorso

La decima edizione del Medit Summer Fashion apre i confini dell’Italia con l’Africa un connubio tra Arte e Moda. A rappresentare Reggio Calabria a questa importante Kermesse Nazionale Giada Rinaldi e Lorena Casile, due giovani talentuose stiliste emergenti che avranno così l’occasione di mettere in vetrina il proprio estro e la loro creatività.

Alla manifestazione interverranno il Segretario Generale della A.F.G. il dott. Nicola Paparusso con una delle modelle più quotate dell’Agenzia Les Cygnes Noir Maritioue Dione. La serata proseguirà con stilisti che sfileranno le loro creazioni. Domenico Burdi Maestro Creatore Orafo con i suoi gioielli creati a mano unici e preziosi, Maria e Davide Perretta con Dama Collezioni estro e arte, Massimo Orsini Couture con le sue creazioni che fermano le lancette dell’orologio sulla bellezza e la sensualità di ogni donna, Valentina Giura Fashion designer vincitrice del premio moda Sanremo 2017 che porterà in passerella l’arte del Moulage una tecnica molto rara, Federica Maggio giovane designers con il suo stile mix di tradizione e innovazione. Anna White di Anna Tanzarella che presenterà borse esclusivamente fatte a mano e accessori artigianali, la stilista Betta Guerreri, definita la “Regina dei tubini” che porterà sulla passerella del Medit Summer Fashion le sue esclusive creazioni. A giudicare gli stilisti emergenti in gara una giuria di altissimo livello rappresentata da Adrien Roberts – Fashion Educator International Accademia Costume e Moda Roma – President Fashion Week London, Dott. Roberto Alessi Direttore Novella 2000, Dott. Erika Gottardi Direttrice Woman & Bride, la stilista Betta Guerreri-Milano, Segretario Generale A.F.G. dott. Nicola Paparusso e il Presidente C.O.V.C.A. Dott. Antonio Clarizio. Condurranno la serata Vincenzo Sparviero e Antonella Parziale.