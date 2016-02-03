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Due new entry nel Glam Team L’Oréal Professionnel

Alessandra Ambrosio e Camille Rowe-Pourcheresse affiancano Eva Green come nuovi volti delle campagne digital del brand di haircare professionale

03 Febbraio 2016 - 09:55 | di Vincenzo Comi

Alessandra Ambrosio e Camille Rowe-Pourcheresse nel Glam Team L'Oréal Professionnel con Eva Green

di Daniela Bonanno Conti – Alessandra Ambrosio supermodella brasiliana, famosa per essere una degli “angeli” del marchio di lingerie Victoria’s Secret e proprietaria del brand di moda ále by Alessandra, insieme a  Camille Rowe-Pourcheresse (conosciuta  sia per il ruolo di modella che per la sua  apparizione nel  film di Romain Gavras al fianco di Vincent Cassel), entreranno a fare parte del Glam Team L’Oréal Professionnel al fianco della spoke person internazionale Eva Green.

La Ambrosio sarà il  nuovo volto per il lancio di Diarichesse Hi-Visibility (colorazione temporaanea che permette di ottenere riflessi luminosi anche su basi scure)  e nella seconda parte del 2016,   invece sarà la testimonial  di X-Tenso (stiratura temporanea)  mentre Camille Rowe-Pourcheresse sarà testimonial di  Inoa Blond Resist (formulazione per colori chiari).

Per le patite di moda e bellezza, sarà possibile  ammirare le due campagne digital, guardando i video su you tube.

Anne-Laure Lecerf, L’Oréal Professionnel International Managing Director ha dichiarato in merito alla collaborazione delle due donne con il brand:  “Siamo molto fieri di accogliere nel Glam Team Alessandra Ambrosio e Camille Rowe-Pourcheresse. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica della trasformazione digitale del brand cominciata nel 2014. Alessandra Ambrosio e Camille Rowe-Pourcheresse impersonano i valori chiave di L’Oréal Professionnel: il fashion e il beauty”.

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