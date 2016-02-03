Due new entry nel Glam Team L’Oréal Professionnel

di Daniela Bonanno Conti – Alessandra Ambrosio supermodella brasiliana, famosa per essere una degli “angeli” del marchio di lingerie Victoria’s Secret e proprietaria del brand di moda ále by Alessandra, insieme a Camille Rowe-Pourcheresse (conosciuta sia per il ruolo di modella che per la sua apparizione nel film di Romain Gavras al fianco di Vincent Cassel), entreranno a fare parte del Glam Team L’Oréal Professionnel al fianco della spoke person internazionale Eva Green.

La Ambrosio sarà il nuovo volto per il lancio di Diarichesse Hi-Visibility (colorazione temporaanea che permette di ottenere riflessi luminosi anche su basi scure) e nella seconda parte del 2016, invece sarà la testimonial di X-Tenso (stiratura temporanea) mentre Camille Rowe-Pourcheresse sarà testimonial di Inoa Blond Resist (formulazione per colori chiari).

Per le patite di moda e bellezza, sarà possibile ammirare le due campagne digital, guardando i video su you tube.

Anne-Laure Lecerf, L’Oréal Professionnel International Managing Director ha dichiarato in merito alla collaborazione delle due donne con il brand: “Siamo molto fieri di accogliere nel Glam Team Alessandra Ambrosio e Camille Rowe-Pourcheresse. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica della trasformazione digitale del brand cominciata nel 2014. Alessandra Ambrosio e Camille Rowe-Pourcheresse impersonano i valori chiave di L’Oréal Professionnel: il fashion e il beauty”.