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Due nuovi indirizzi di studio al ‘Ferraris – da Empoli’

L'ITE Ferraris-da Empoli di Reggio Calabria, con reggenza affidata a Giuseppina Princi, rinnova l'offerta formativa con gli indirizzi AFM e SIA

02 Ottobre 2016 - 16:30 | di Redazione

I.T.E. Ferraris - da Empoli di Reggio Calabria, nuovi indirizzi di studio AFM e SIA

L’I.T.E. “Ferraris- da Empoli di Reggio Calabria, si rinnova nella dirigenza con la reggenza affidata alla dott.ssa Giuseppina Princi, dirigente scolastico del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” e nell’offerta  formativa, ricca e variegata in grado di offrire agli studenti quelle competenze  linguistiche, giuridico-economiche, digitali, scientifiche, studiate per garantire loro quelle opportunità formative che ne promuoveranno l’inserimento nel mondo universitario e del lavoro, rendendoli protagonisti in un panorama conoscitivo e lavorativo sempre più globale.

Gli indirizzi AFM e SIA

Una scuola che intende rivoluzionare  la didattica  realizzando “competenze per l’innovazione” nell’ambito del rispetto del  percorso curriculare dei due indirizzi attivati: AFM (Amministrazione finanza e marketing)  e SIA (Sistemi informativi aziendali). Appartengono al profilo digitale e dunque all’indirizzo SIA attivato dalI’I.T.E. “Ferraris – da Empoli” le professioni del futuro:

  • L’APP DEVELOPER (programmatore di APP per dispositivi mobili per ottenere velocità ed essenzialità nella comunicazione)
  • IL SOCIAL MEDIA MANAGER  O  IL DIGITAL  STRATEGIST : specialisti in marketing che associano elevate competenze digitali che curano il lancio di un progetto o prodotto sui social network attraverso strategie di visibilità mediatiche.

L’informatica gestionale per il profilo SIA

LA DISCIPLINA  oggetto del percorso curricolare della scuola è, infatti, indicata quale “INFORMATICA GESTIONALE “ che si diversifica per contenuti dalle discipline informatiche (pur presenti in altri piani di studio)per un diverso approccio : è finalizzata alla programmazione di software  che automatizzano i processi di gestione all’interno delle aziende,  propedeutici alle START UP INNOVATIVE, in una prospettiva  multidisciplinare e con collegamenti con il mondo del lavoro.

Lo studente infatti acquisisce le abilità di PROGRAMMATORE di SOFTWARE e non di mero utilizzatore di percorsi precostituiti.

L’indirizzo AFM con percorso bilingue

Ulteriore rivoluzione che I’ I.T.E. “Ferraris- da Empoli” sta percorrendo è l’indirizzo AFM(Amministrazione finanza e marketing) che tra l’altro offre  un percorso bilingue quinquennale (Francese e Inglese) e i cui percorsi disciplinari, proiettano gli studenti nelle cosiddette “ professioni del futuro” : basti pensare  alla figura dell’ INNOVATION MANAGER  in grado di gestire innovazioni di prodotto o di processo  che consentiranno alle aziende fruitrici di rispondere alle opportunità esterne o interne  ed usare la creatività per introdurre nuove idee , processi o prodotti con l’obiettivo di innescare e implementare la forza lavoro per lo sviluppo di una società, o dell’INTERNATIONAL ADVISOR  , figura professionale che “consiglia” e si qualifica tra il classico addetto alle vendite e il “customer care”  è destinata ad imprese in fase di affermazione che mettono al centro della propria politica aziendale  la soddisfazione e fidelizzazione del cliente e dunque spendibile in un territorio che vuole crescere.

L’ I.T.E. “Ferraris- da Empoli”, si prefigge, altresì, attraverso lo studio delle materie giuridiche ed economiche, di promuovere una conoscenza micro e macro economica del “Sistema Paese” e delle dinamiche imprenditoriali e del processo di globalizzazione economica e fiscale, favorendo negli studenti la capacità di fare management e nel contempo di gestire  un corretta  contabilità aziendale interfacciandosi con l’ambiente economico attraverso un confronto con il sistema bancario.

Questi  solo alcuni dei  traguardi formativi della  MISSION dell’I.T.E. “Ferraris- da Empoli”, che punta a garantire una formazione culturale complessa, innovativa  in grado di costruire  figure di cittadini socialmente integrati, colti e liberi e dotati di competenze  avanzate ed aggiornate in grado di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più complesso e meritocratico.

L’inaugurazione dell’anno scolastico

Il dirigente scolastico, il personale docente e Ata, gli studenti ed i genitori, sono lieti di presentare l’offerta formativa completa dell’I.T.E. Ferraris- da Empoli, invitando la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2016-2017,  prevista per lunedì 10 ottobre p.v., presso i locali del centro sportivo “Pianeta Viola “, in presenza di autorità del mondo civile, religioso, politico, militare e dei rappresentanti degli Ordini  professionali.

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