Due nuovi rinforzi per il Bocale ADMO

Due volti nuovi in casa Bocale ADMO, due nuovi ragazzi che vanno a rinforzare il gruppo a disposizione di mister Piero Lo Gatto. Si tratta di David T-Cain, centrocampista, e Giovanni Pino, attaccante.

David T-Cain, il centrocampista australiano

David T-Cain, interno di centrocampo australiano, classe ’91, proveniente dal Jove Espanol, terza serie iberica, ma con alcune esperienze tra i dilettanti italiani. Per alcuni mesi, Cain si era allenato con la Novese, proprio nel periodo in cui mister Lo Gatto era alla guida del club ligure. La scorsa estate il centrocampista aveva effettuato anche alcuni giorni in prova alla Reggina, mentre successivamente a interessarsi al calciatore era stata la ReggioMediterranea, prima che lo stesso si infortunasse. Ora, ristabilito completamente, è pronto a dar manforte al reparto mediano biancorosso.

Giovanni Pino, bomber di assoluto livello, classe ’94, reduce da alcuni mesi al Galatina, Eccellenza pugliese, in cui ha potuto giocare poco a causa di un problema fisico dal quale si sta riprendendo pienamente. Lo scorso anno, impegnato nell’Eccellenza siciliana, ha disputato la prima metà di stagione al Kamarat, mentre da dicembre avvenne il passaggio all’Igea Virtus, con il quale vinse il campionato; dodici le reti complessive nel torneo, otto delle quali contribuirono al salto in serie D del club di Barcellona Pozzo di Gotto. In precedenza anche un’esperienza all’Hinterreggio, nella cui formazione Juniores ebbe come guida tecnica proprio mister Lo Gatto.

Le parole di mister Lo Gatto sui rinforzi

Il tecnico biancorosso ha espresso grande soddisfazione per questo doppio innesto, due rinforzi che aiuteranno il Bocale in questa parte finale della stagione: “Discutendo con la dirigenza abbiamo capito che ci serviva ancora qualcuno, soprattutto in un momento delicato come questo in cui ci giochiamo gran parte della stagione e ci ritroviamo con gli uomini quasi contati a causa degli infortuni. Il nostro obiettivo è piazzarci meglio possibile nella griglia playoff e provare a vincerli; Cain e Pino ci saranno molto utili, in particolare nelle prossime tre partite, nelle quali, visti gli scontri diretti con Soriano e Bagnarese, molto si deciderà del nostro futuro. Inoltre saranno preziosi sul lungo periodo, visto che il campionato è ancora lungo. Entrambi saranno già disponibili per la trasferta di Rosarno, con buone possibilità di vederli in campo.

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