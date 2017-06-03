Due reggini in veste di giurati alla “Nivarata” il Festival della granita siciliana

Cambia il luogo, ma non le radici o il talento. Acireale, sede della “Nivarata” il festival della granita siciliana che ha fatto del prodotto tipico una vera e propria icona, vede protagonisti due artigiani reggini.

Quest’anno la rassegna è giunta alla sua VI° edizione, in cui Angelo Musolino e Davide Destefano hanno esaminato, in veste di giurati, quindici elaborati per il miglior gelato alla crema. Il concorso “Gelateneo Cattabriga” ha visto protagonisti anche i colleghi Salvatore Cappello, Giovanna Musumeci, Elisa Volanti e Giuseppe Leotta. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il gelatiere Riccardo Trovato.

Una gara ad altissimo livello, dove la protagonista indiscussa è certamente “Sua Maestà” la Granita Siciliana, simbolo e stendardo del popolo siculo, golosità enogastronomica unica in tutto il mondo; da non sottovalutare è la competenza dei maestri artigiani, che con la loro “arte” creano opere di incredibile gusto.

Nel suggestivo scenario della piazza acese, il pubblico potrà degustare fino a 14 granite inedite in concorso più decine fuori concorso a sfondo solidale e altre che ripropongono i gusti classici della tradizione, accompagnate dalla mitica brioche con il “tuppo, fino a domenica 4 Giugno.