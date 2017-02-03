Il duo calabrese Shark & Groove alle audizioni di Musicultura

Dopo l’ascolto di oltre 2000 brani iscritti alla 28^ edizione del concorso, sono sessanta le nuove proposte della canzone italiana convocate a Macerata da Musicultura per sostenere un’audizione rigorosamente dal vivo.

Il duo calabrese alle audizioni di Macerata

Alle audizioni live, aperte al pubblico e ad ingresso libero che si svolgono presso il Teatro della Società Filarmonico Drammatica di Macerata vediamo anche Shark & Groove, duo calabrese nato nel 2009 che ha partecipato nel 2015 a Italia’s got Talent, classificandosi al terzo posto assoluto e al primo posto della sezione musica. I due musicisti sono stati in tournèe in Canada ed ospiti di TV Chin. Nel 2016 esce il loro disco d’esordio, con il quale si esibiscono live in Italia con il Tour di RadioStudio54 insieme a Pierdavide Carone, Moreno, Mr. Rain e Sugarfree. Sempre nello stesso anno intraprendono un nuovo progetto musicale, lavorando per la colonna sonora di un film di Nick Mancuso e Nick Caglia, attori e registi di Los Angeles.

Proprio stasera, 3 febbraio, Shark & Groove si esibiranno in un fantastico live alle audizioni di Musicultura, proponendo dei brani del loro repertorio. A dividere il palco con loro sarà il celebre cantante Mario Venuti che torna come ospite del festival, a undici anni di distanza dall’esibizione allo Sferisterio in coppia con Niccolò Fabi.

Il messaggio social e la diretta streaming

Shark & Groove lanciano la notizia sui social: “On the road! In viaggio verso Macerata, questa sera ci esibiremo per Musicultura. Dopo le 21:00 potrete guardare la diretta streaming qui: https://m.youtube.com/watch?v=f5-p64q0GQY”

“La musica come Arte può essere solo un bene per l’umanità e un artista ha la responsabilità e il dovere di trasmettere agli altri ciò che esiste da sempre, perché noi non creiamo l’arte e la musica, esse esistono da sempre, noi siamo semplicemente degli archeologi”. Con queste parole, che esprimono l’idea di fondo del loro progetto artistico, Shark e Groove danno vita ad un duo che negli anni si va sempre più affermando.