E’ arrivato il mometo di realizzare un sogno. Scopri GoToWebTalent!

Torna il contest che mette in contatto innovatori e investitori: singoli e team possono proporre idee per app, web e startup

di Walter Marino – Giunge oggi alla sua seconda edizione il concorso GoToWeb Talent! Interessante idea tutta italiana che permetterà a designer di ogni età la possibilità di sviluppare le proprie idee in ambito tecnologico con un attento occhio di riguardo al mobile e al web! Dunque app e software di fronte impronta futuristica saranno protagoniste!

Lo scopo sarà quello di dare vita ad un vero e proprio contest in cui innovatori e investitori entreranno in contatto con l’intento di creare startup web-based innovative!

Possono accedervi singoli utenti o team veri e propri che dopo aver effettuato la registrazione potrà proporre la propria idea!

I progetti presentati verranno poi valutati da due giurie: una web e una di esperti composta da professionisti della comunicazione, marketing, startup, diritto 2.0 e programmazione provenienti da ogni dove e conosciuti in patria e all’estero.

Rispetto alla prima edizione il nuovo sito vedrà una nuova veste grafica e la possibilità di essere visualizzato in inglese e spagnolo.

Per iscriversi basterà andare nella sezione iscriviti sul sito Gotowebtalent.com inserendo magari la propria mail nella newsletter per rimanere sempre aggiornati con i progressi del contest!

Non vi resta che rimboccarvi le maniche e dare energia alle vostre idee!