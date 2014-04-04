E’ di Caparezza il primo live estivo confermato della 28° ‘Fatti di musica radio juke box’

E’ il concerto di Caparezza del prossimo 6 agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro il primo appuntamento estivo confermato di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, la ventottesima edizione della rassegna-festival del Miglior Live d’Autore, ideata e diretta da Ruggero Pegna, di cui è in fase di svolgimento la prima parte. Anche a Caparezza sarà assegnato il prestigioso “Riccio d’Argento” del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, il riconoscimento che in questi anni ha premiato i più grandi autori italiani, da Paolo Conte a Francesco Guccini, da Gino Paoli a Ivano Fossati, fino a Fabrizio De Andrè nel ’98. Il nuovo live di Caparezza, che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, seguirà alla pubblicazione del nuovo album di inediti dal titolo “Museica”, prevista per il prossimo 22 aprile.

Caparezza nei principali festival italiani

Numerose le partecipazioni ai principali festival italiani già nel calendario di Caparezza, dall’ “Arenile Reload” di Napoli, da cui partirà il 13 giugno, fino al “Rock in Roma” del 22 luglio.

In questi giorni è stato presentato il primo video del nuovo album, “Cover”, divenuto in poche settimane uno dei videoclip più cliccati. E’ stato girato da Calu nel Mohave Desert, in California, dove l’artista pugliese si trovava per il mixaggio dell’album presso gli studi di Chris Lord Alge a Los Angeles e per la masterizzazione presso gli studi Gavin Lurssen. Caparezza, con il suo inconfondibile stile, racconta nel video le copertine di alcuni dei più grandi album della storia della musica, svelando sui titoli di coda la copertina del proprio album.

Biglietti per la data di Catanzaro

Per la data di Catanzaro, unica in Calabria, è già partita la vendita dei biglietti (€ 18.00 posto unico) nei punti abituali e Ticketone, online al sito www.ticketone.it.“Un grazie – ha detto Ruggero Pegna, annunciando l’evento – all’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro per la disponibilità immediata della struttura, spazio fondamentale per i grandi eventi musicali estivi in Calabria.”

La prima parte di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, realizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro, oltre al Patrocinio del Comune di Catanzaro, proseguirà il 7 aprile con lo spettacolo di Angela Finocchiaro al Teatro Garden di Rende, il 19 aprile con il ritorno nella sua Calabria di Loredana Bertè al Teatro Cilea di Reggio, il 17 maggio con la grande Opera Musical “Karol Wojtyla, la vera storia” del 17 maggio al Teatro Politeama di Catanzaro.

I biglietti di tutti gli eventi sono disponibili nelle prevendite autorizzate (Amantea: Bar Santina; Catanzaro: Bar Mignon, Bar Cremino, Tabacchi Rotundo; Cosenza: Inprimafila; Crotone: Top Teen; Davoli: Check Sound; Lamezia Terme: Uffici Pegna, Bar Ferrise, GaiaLife, Tabacchi GH Lamezia; Reggio Calabria: New Taxi 330; Soverato: Quelli del Toto; Vibo Valentia: Discomania e in tutti i punti Ticketone; online al sito www.ticketone.it). Per informazioni tel 0968441888 oppure il sito internet www.ruggeropegna.it.