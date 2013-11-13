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È nato Pinsex, il social network del porno

Salvare, condividere e sfogliare contenuti per adulti: arriva Pinsex, il social network pensato come una versione hot di Pinterest

13 Novembre 2013 - 17:58 | di Redazione

Pinsex, il social network per adulti ispirato a Pinterest

-di Laura Maria Tavella.  “Il problema del porno” sui social network trova la sua chiave di risoluzione: Pinsex. La versione hot di Pinterest consente agli utenti di salvare, condividere, caricare e sfogliare i contenuti per adulti. Si risolve così una questione, quella del porno, affrontata dai social con l’istituzione di politiche di censura, come quella di Facebook, o  Vine, che hanno reso semplicemente più difficile la condivisione di un certo tipo di contenuto. Pinsex è dotato anche di un negozio online di sex toy, cam live e di una piattaforma per porn stars in modo che possano interagire con i fans.

Guidata dal CEO Christian Thorn, Pinsex, che annovera tra gli investitori anche la porno star Hailey Morgan, si pubblicizza come uno dei pochi siti porno sociali che riescono a fondere contenuti porno e social media.

Ad eccezione di Tumblr, che ospita una gran quantità di blog legati al mondo del porno (circa l’11,4% del totale del sito), Thorn ritiene che la maggior parte dei tentativi di fondere social network e porno sia fallita con altre app.   Il vantaggio di Pinsex, poi, oltre l’anonimato, è la versatilità che sarà certamente apprezzata dal mercato femminile.

Il mondo del porno vince un’altra battaglia per la conquista della libertà sul web, e stavolta anche sui social.

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