È nato Pinsex, il social network del porno

-di Laura Maria Tavella. “Il problema del porno” sui social network trova la sua chiave di risoluzione: Pinsex. La versione hot di Pinterest consente agli utenti di salvare, condividere, caricare e sfogliare i contenuti per adulti. Si risolve così una questione, quella del porno, affrontata dai social con l’istituzione di politiche di censura, come quella di Facebook, o Vine, che hanno reso semplicemente più difficile la condivisione di un certo tipo di contenuto. Pinsex è dotato anche di un negozio online di sex toy, cam live e di una piattaforma per porn stars in modo che possano interagire con i fans.

Guidata dal CEO Christian Thorn, Pinsex, che annovera tra gli investitori anche la porno star Hailey Morgan, si pubblicizza come uno dei pochi siti porno sociali che riescono a fondere contenuti porno e social media.

Ad eccezione di Tumblr, che ospita una gran quantità di blog legati al mondo del porno (circa l’11,4% del totale del sito), Thorn ritiene che la maggior parte dei tentativi di fondere social network e porno sia fallita con altre app. Il vantaggio di Pinsex, poi, oltre l’anonimato, è la versatilità che sarà certamente apprezzata dal mercato femminile.

Il mondo del porno vince un’altra battaglia per la conquista della libertà sul web, e stavolta anche sui social.