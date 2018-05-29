Una classe del Carducci-Da Feltre di Reggio Calabria tra le migliori venti d'Italia nel progetto della Fip: in premio gadget e la canotta della Nazionale

La lettera con la lieta notizia è firmata dal Consigliere Federale della Federazione Fip Giacomo Galanda.

Il premio cestistico volerà nelle mani di una classe dell’Istituto “Carducci-Da Feltre” di Reggio Calabria.

Il progetto “Easybasketinclasse” è un progetto didattico promosso dalla Fip che si sviluppa nelle Scuole Primarie e che segue le linee guida dell’accordo Coni-Miur per la promozione dello Sport nella Scuola come palestra di vita e prevenzione alla sedentarietà.

Sono state oltre 2.600 in tutta la nazione le classi aderenti al progetto.

La scuola reggina, dunque, è tra le migliori venti classi d’Italia e verrà premiata con gadget cestistici e la canotta della nazionale direttamente dalle mani del Presidente del Comitato Regionale Federale Paolo Surace dopo aver vinto il contest elaborando “La canotta della Nazionale di Basket”.

Sugli attestati spiccano in versione cartone animato il consigliere Galanda, cestista indimenticabile e l’asso della Wba Cecilia Zandalasini fresca campionessa d’Italia con i colori di Schio.

Il premio recita la seguente frase: ”Nella nostra regione, la vostra classe si è distinta per aver realizzato un elaborato sul tema “La Canotta della Nazionale di basket”, in cui i valori insiti nella Maglia Azzurra, quali rispetto, sacrificio, appartenenza, orgoglio, si sono fusi con fantasia e creatività, virtù queste che devono vivere ed essere alimentate quotidianamente nelle giovani generazioni”.