La mannaia della CoViSoC colpisce 14 società: tre in Serie B e undici in Lega Pro, con ricorsi entro lunedì 16 luglio e sentenza definitiva il 20

di Matteo Occhiuto – Uno scenario aberrante. La mannaia della CoViSoC ha colpito moltissime società anche all’alba di questa stagione sportiva. Nella giornata di ieri, infatti, sono iniziati ad arrivare le prime bocciature. A partire dalla Serie B, categoria dalla quale rischierebbero l’esclusione Bari, Cesena e Avellino.

In terza serie, invece, addirittura 11 i semafori rossi: in pratica, una società su 5 di Lega Pro rischia di venire estromessa dal campionato di pertinenza. A ricevere il ‘no’ sono state Reggiana, Mestre, Lucchese, Pistoiese, Cuneo, Monza, Triestina, Juve Stabia, Matera, Trapani e Fidelis Andria. Le ultime 4, naturalmente, interessano da ancor più vicino la Reggina, che le ha affrontate nell’ultimo torneo.

Adesso i club avranno tempo fino alle 19 di lunedì 16 luglio per presentare ricorso. Il 20 luglio, poi, la sentenza definitiva.