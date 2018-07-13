Ecatombe italiana: 14 le squadre bocciate dalla CoViSoC fra Serie B e C
La mannaia della CoViSoC colpisce 14 società: tre in Serie B e undici in Lega Pro, con ricorsi entro lunedì 16 luglio e sentenza definitiva il 20
13 Luglio 2018 - 11:00 | di Teo Occhiuto
di Matteo Occhiuto – Uno scenario aberrante. La mannaia della CoViSoC ha colpito moltissime società anche all’alba di questa stagione sportiva. Nella giornata di ieri, infatti, sono iniziati ad arrivare le prime bocciature. A partire dalla Serie B, categoria dalla quale rischierebbero l’esclusione Bari, Cesena e Avellino.
In terza serie, invece, addirittura 11 i semafori rossi: in pratica, una società su 5 di Lega Pro rischia di venire estromessa dal campionato di pertinenza. A ricevere il ‘no’ sono state Reggiana, Mestre, Lucchese, Pistoiese, Cuneo, Monza, Triestina, Juve Stabia, Matera, Trapani e Fidelis Andria. Le ultime 4, naturalmente, interessano da ancor più vicino la Reggina, che le ha affrontate nell’ultimo torneo.
Adesso i club avranno tempo fino alle 19 di lunedì 16 luglio per presentare ricorso. Il 20 luglio, poi, la sentenza definitiva.
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