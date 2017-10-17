Ci sarà anche un gruppo di espositori calabresi alla quinta edizione di Cosmofood – evento dedicato al mondo food, beverage e professional equipment per la ristorazione – in programma dall’11 al 14 novembre alla Fiera di Vicenza.

In particolare saranno presenti, con le loro eccellenze alimentari, il salumificio San Giacomo di Cicala, azienda che produce insaccati e prosciutti secondo i dettami dell’antica tradizione calabrese, l’azienda Bontà dello Stretto “G” di Reggio Calabria, specializzata in formaggi e salumi calabresi e il pastificio Giulia, di Sersale, che proporrà la pasta fresca assieme ad altri prodotti come la pasta secca e prodotti freschi ripieni.

Organizzata da Italian Exhibition Group Spa (società fieristica nata dall’integrazione tra Rimini fiera e fiera di Vicenza), già dalla sua prima edizione Cosmofood ha registrato una crescita costante di visitatori e aziende. L’edizione 2017 si prepara a a segnare, secondo gli organizzatori, un ulteriore incremento, con il 15% in più di espositori che si prevede arriveranno a quota 500.

Il format di Cosmofood tra area B2C e B2B

La rassegna vicentina si distingue per il format che integra l’offerta al consumatore finale (B2C) a quella per gli operatori professionali (B2B). L’area dedicata al mondo B2C presenterà le eccellenze dell’enogastronomia italiana, al cui interno gli espositori potranno vendere direttamente al pubblico con aree tematiche dedicate al vino, con il meglio del settore enologico dall’Italia e dall’estero, alla birra artigianale, ai prodotti food di qualità e aree dedicate alle intolleranze alimentari, prodotti bio e per vegani.

Nella sezione riservata al segmento B2B saranno invece protagoniste aziende leader per i comparti Ho.Re.Ca, food service, retail e contract. Gestori di bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive, gelaterie, pasticcerie, buyer e operatori della GDO, grossisti specializzati e società di catering potranno trovare prodotti quali impianti, attrezzature e accessori per la ristorazione professionale, per essere sempre aggiornati e fornire ai propri clienti un servizio di alto livello.

Oltre 100 eventi tra showcooking e degustazioni

I visitatori verranno coinvolti grazie ad oltre 100 eventi in programma, tra cui showcooking con chef stellati e big della ristorazione, degustazioni, viaggi sensoriali alla scoperta dei prodotti tipici o di abbinamenti inusuali (in collaborazione con importanti associazioni di categoria e scuole professionali), seminari e corsi di formazione anche per professionisti.

fonte: ansa.it