Ecco a voi il volopattino!

Un hoverboard che si stacca da terra e un video da 400mila visualizzazioni in un giorno: Lexus presenta Slide, tra levitazione magnetica e dubbi

di Alessandro Sica – Abbiamo il volopattino. Almeno stando a quanto dice la Lexus che sul suo profilo Instagram e sul suo account youtube ha postato un video in cui si mostra un “hoverboard” staccato da terra di qualche centimetro. Nel filmato diffuso qualche ora fa si vede un ragazzo utilizzare il nuovo strumento volante che libera fumo dal suo interno e che probabilmente funziona grazie alla lievitazione magnetica.

Slide, l’hoverboard a levitazione magnetica

Finzione? Realtà? Ancora non si sa, quello che è certo è che il video in poche ore è diventato virale raggiungendo quasi 400mila visualizzazioni in meno di un giorno.Il modello di hoverboard creato da Lexus si chiama Slide. Nel sito Lexus si trova una sezione dedicata proprio a Slide dove spiega che il suo volopattino utilizza la levitazione magnetica per staccarsi dal suolo, insieme ad alcuni superconduttori raffreddati con l’azoto liquido. Non vengono fornite molte altre informazioni, ma è probabile che il sistema funzioni grazie a una serie di magneti collocati anche all’interno dell’half-pipe, e che permettono all’hoverboard di restare a mezz’aria.

Non resta che aspettare le prossime settimane quando la Lexus fornirà ulteriori dettagli. Inevitabile comunque pensare al film “Ritorno al futuro II”, di Robert Zemeckis, del 1989. In una scena del film, infatti, Martin McFly(Michael J. Fox) si ritrova proprio nel 2015 (21 ottobre) e utilizza uno skate volante di colore rosa.

Prima di capire se si tratta solo di una mossa strategica di Lexus, godetevi il filmato diffuso.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/7zTCgMPZRuo