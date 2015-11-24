Natale 2015, ecco alcune idee per un regalo solidale

di Davide Gallo – Natale dovrebbe essere un momento di grande gioia, da passare in famiglia avvolti dal calore delle propria mura domestiche e delle persone che più ci vogliono bene. Non tutti, però, hanno l’opportunità di passare le festività natalizie in condizioni tali da poter godere delle sue atmosfere rilassate e calorose, per una serie di problemi fisici, di malattie o per le condizioni di estrema povertà che, purtroppo, ne segnano inevitabilmente l’esistenza. Bambini poveri e privi della compagnia della propria famiglia, malati o, ancora, segnati da menomazioni fisiche molto gravi: il mondo è pieno di persone afflitte da problemi che noi, per fortuna, non siamo costretti ad affrontare. Almeno, non direttamente. Perché tutti noi dovremmo dedicarci alla beneficenza, soprattutto in un momento di generosità e di cuore come il Natale.

Fare un regalo solidale a qualcuno più sfortunato di noi

Fortunatamente esistono associazioni che fanno della beneficenza e del supporto alle persone ed ai bambini più sfortunati lo scopo della loro vita: associazioni come la Lega del Filo D’Oro, che da sempre si occupa di sostenere economicamente e socialmente i bambini sordociechi. Fra le tante iniziative benefiche che questa associazione porta avanti durante il periodo delle festività natalizie, ci sono le cartoline elettroniche solidali: un metodo poco dispendioso per noi, ma molto importante per i più sfortunati. Una soluzione per fare un regalo anche a chi, la gioia del Natale, non sa neanche cosa sia.

L’utilità delle cartoline elettroniche solidali

Le cartoline elettroniche sono un ottimo sistema per fare beneficenza, e al tempo stesso per regalare qualcosa di semplice ad un amico, alla fidanzata o ai familiari. Si tratta, nello specifico, di biglietti elettronici utilissimi per fare gli auguri online tramite e-mail, o anche per accompagnare regali più sostanziosi, per qualsiasi occasione lo meriti. D’altronde, cosa c’è di meglio del festeggiare il Natale o un momento importante della propria vita, facendo anche un gesto di cuore verso chi ha urgente bisogno di cure e di sostegno? Scegliendo le e-card di associazioni come la Lega del Filo D’Oro si potranno fare entrambe le cose sostenendo, con l’acquisto della cartolina elettronica, le diverse attività organizzate per aiutare i bambini e ragazzi sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.

Altri regali solidali per Natale

Le cartoline elettroniche non sono l’unico esempio di regalo solidale da fare per Natale. Un altro bel regalo a cui si potrebbe pensare è, ad esempio, un biglietto di auguri in grado di trasformarsi in un divertente calendario da tavolo, ovviamente personalizzato per l’occasione. Inoltre, per i più ghiotti, si potrà avere la possibilità di allegare ai biglietti una golosa confezione di cioccolatini: il ricavato sarà devoluto in beneficenza, grazie anche all’appoggio di aziende importanti e prestigiose come la Lindt. Ma gli esempi sono tantissimi, dalle agende agli alberi di natale: quando si tratta di fare beneficenza, è giusto che non ci siano confini alle gioie che il Natale potrà dare non solo a voi ed ai vostri familiari, ma anche ai bambini e alle persone più sfortunate. E questo grazie alle ONLUS, ed alla vostra generosità.