Ecco come si prepara lo Spinacino (o tasca) di vitello con broccoli e ricotta

Tasca di vitello farcita con ricotta e broccoletti, massaggiata con emulsione di olio, senape e sciroppo d'acero e cotta in forno: la ricetta di Gianluca Putortì

di Gianluca Putortì – Il broccolo è un alimento ricco di vitamina C. Ha dimostrato rilevanti effetti anticancro: è particolarmente indicato in caso di tumore al colon, al polmone e al seno accelerando l’eliminazione degli estrogeni. Il broccolo ha anche proprietà antivirali, previene le ulcere e regola l’insulina e la glicemia.

Il periodo dell’anno in cui i broccoli vengono raccolti va da settembre a marzo.

Gli ingredienti per quattro persone

Gli ingredienti per 4 persone sono:

800 g di spinacino di vitello (o tasca), 150 g di broccoletti appena sbollentati, 250 g di ricotta vaccina, 1 uovo, la mollica di un panino bagnata nel latte, la scorza grattugiata di un limone, sale, pepe, olio evo, 1 bicchierino di porto, brodo vegetale ( circa mezzo litro ), 1 spicchio d’aglio, 2/3 rametti di rosmarino.

Per preparare l’emulsione per massaggiare la carne occorrono:

2 cucchiai di olio evo, 2 cucchiai di sciroppo d’acero ( in mancanza miele ), 2 cucchiaini di senape di Digione, sale, pepe.

Preparazione:

Accendo il forno a 180° e lo lascio fino a raggiungimento della temperatura. Mescolo in una ciotola la ricotta con l’uovo, la scorza di limone, sale, pepe e la mollica di pane strizzata dal latte in eccesso. Aggiungo i broccoletti sbollentati precedentemente e mescolo il tutto delicatamente. Prendo la tasca di vitello e la farcisco con il composto appena preparato, la sigillo con stuzzicadenti in legno o metallo oppure la lego con dello spago da cucina.

Emulsione e cottura in forno

In una ciotola mescolo tutti gli ingredienti indicati per preparare l’emulsione e massaggio bene il pezzo di carne. In una teglia idonea alla cottura in forno, aggiungo l’olio evo, lo spicchio d’aglio schiacciato, il rosmarino e lo spinacino farcito. Bagno con il bicchiere di Porto (o un altro vino rosso) e inforno per circa due ore. Di tanto in tanto, irroro il pezzo di carne con il fondo di cottura e aggiungo man mano il brodo vegetale. Verifico la cottura della carne infilzandola appena con una forchetta. Una volta cotta, spengo il forno e lascio riposare 15/20 minuti prima di affettare e servire. Dopo aver affettato l’arrosto aggiungo tutto il fondo di cottura avanzato.

Buon appetito! Vi aspetto la prossima settimana con una nuova ricetta.