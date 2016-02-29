Ecco i benefici dei semi per la salute

Semi di chia, di lino e di zucca: omega 3, fibre, minerali e antiossidanti, le proprietà che li rendono alleati della salute e dell'alimentazione quotidiana

I semi della salute!

Aggiungiamo ‘’un cucchiaino’’ di ricchezza al nostro piatto!

Semi di Chia

Devono la loro ricchezza al contenuto di acidi grassi essenziali, omega 3 ed omega 6, sostanze non sintetizzabili direttamente dal nostro organismo, importanti per ridurre i livelli di colesterolo e di trigliceridi nel sangue. Garantiscono per questo il benessere cardiovascolare e la protezione da diabete. Rappresentano ottime riserve di minerali quali, calcio, ferro, fosforo, magnesio e potassio e sono ricchi di vitamine e antiossidanti. Contengono buone percentuali di proteine vegetali (15-25%) e per questo sono nutrienti importanti anche per chi segue un’alimentazione vegetariana. L’elevato contenuto in fibra (18-30%) riduce l’assorbimento del colesterolo, rallentando l’assorbimento degli zuccheri e inducendo senso di sazietà.

Semi di Lino

Numerosi sono gli effetti benefici associati per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, il diabete, l’osteoporosi e le malattie autoimmuni. Il loro consumo sembrerebbe essere associato ad un ridotto rischio di cancro primario al seno; sono utili per alleviare i sintomi della menopausa grazie ai fitoestrogeni e alle sostanze antinfiammatorie in essi contenute. Riducono inoltre i livelli di glicemia.

Semi di zucca

Studi scientifici hanno messo in luce come i semi di zucca possano essere efficaci nella prevenzione del cancro alla prostata. Sono ricchi di particolari antiossidanti denominati carotenoidi, ritenuti in grado di stimolare il sistema immunitario e la nostra capacità di difenderci dalle malattie. Questi semi sono inoltre ricchi di zinco, importante nella prevenzione di artrite e osteoporosi. Anche i fitosteroli contenuti nei semi di zucca contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, e grazie alla presenza di triptofano sono inoltre utili per combattere gli sbalzi d’umore.

Dal blog: muainthecity.blogspot.com

Fonti:

http://www.lascuoladiancel.it/2014/05/26/i-semi-di-chia/

Mohd Ali N, et al. – The promising future of chia, Salvia hispanica L – J Biomed Biotechnol. 2012;2012:171956. doi: 10.1155/2012/171956

http://www.lascuoladiancel.it/2014/09/10/i-semi-di-lino-2/

Hutchins AM, et al. – Daily flaxseed consumption improves glycemic control in obese men and women with pre-diabetes: a randomized study – Nutr Res. 2013 May;33(5):367-75. doi: 10.1016/j.nutres.

2013.02.012

Fonte foto: pinterest