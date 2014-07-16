Ecco il nuovo videoclip del giovane cantautore Luca Bretta intitolato “Sei Bellissima”

Sound fresco e da tormentone estivo per Sei Bellissima, il nuovo videoclip del cantautore Luca Bretta con Valentina Vignali e Paola Di Benedetto

Dopo aver scalato la classifica radio Indie Music Like, sette settimane di permanenza con il precedente singolo “Mi Cascano Le Braghe”, dal 7 Luglio è disponibile il nuovo videoclip del giovane cantautore Luca Bretta intitolato “Sei Bellissima”, sound fresco ed estivo che spara in poco più di due minuti il classico ritornello del tormentone da spiaggia .Splendide le protagoniste, i cui ruoli sono stati assegnati alla nota cestista e fashion blogger Valentina Vignali, e alla giovane modella vicentina Paola Di Benedetto. La regia e il montaggio sono stati affidati a Luca Bragagnolo, reduce dall’ultimo video dei Subsonica; una produzione di Mattia Pavanetto (Pavanetto Business and Communication), già collaboratore di molti big come Fabri Fibra, Matteo Becucci, Albano Carrisi e molti altri. Pubblicazione a cura di Klasseuno edizioni. Il cantautore trentino/emiliano pubblica così il suo quarto singolo ufficiale, presentato in occasione del noto Festival Show lo scorso 22 giugno a Padova, data in cui ha aperto il concerto alla vincitrice dell’ultimo Sanremo, Arisa, in veste di vincitore del concorso per artisti emergenti organizzato dal festival stesso.

Il brano nella compilation di Festival Show 2014

Il brano“Sei Bellissima” è contenuto nella compilation “I 12 Giovani Finalisti di Festival Show 2014”, acquistabile nei migliori stores digitali:https://itunes.apple.com/it/album/sei-bellissima/id892153439?i=892153497 Sostieni Luca Bretta, dagli la possibilità di accedere tra i 6 semifinalisti che si sfideranno nella prossima tappa del Festival Show 2014, che decreterà i due finalisti nella serata conclusiva all’Arena di Verona.

Ecco come votare, manda un sms al 4883888 con scritto “Festival 11” Luca Bretta nasce a Cento (FE) il 25 gennaio 1991. Dopo cinque anni vissuti nella cittadina emiliana si trasferisce prima a Selva di Cadore, nel bellunese, e infine a Madonna di Campiglio, in Trentino. Nel 2007 forma gli Hot Funky Style, gruppo emergente della scena rock/funky trentina, nel quale ricopre il ruolo di bassista e compositore di brani inediti (musica e testi). Con gli HFS Luca partecipa ai più importanti concorsi musicali nazionali come Rock Targato Italia e Italia Wave Band, nel 2010 apre il concerto dei The Bastard Sons of Dioniso (X-factor 2009), vince il concorso regionale trentino Rock Rotta 360 nella categoria migliori pezzi inediti, e incide il primo album autoprodotto del suo gruppo, intitolato Beautiful Damage.

Gli studi musicali di Luca Bretta

Dal 2009 comincia lo studio della batteria e successivamente del pianoforte, che lo agevoleranno nella composizione dei propri brani.

Canta e suona assieme a Michele Ascolese (chitarrista di De Andrè e collaboratore di moltissimi cantautori come Vecchioni, Paoli, Vanoni ecc.) e Maurizio Meo (bassista e produttore di molti artisti, tra cui Byron ex cantante dei Toto) in occasione della presentazione dei propri inediti a Carisolo (TN) .Tornato a Ferrara per studiare alla Facoltà di Farmacia e con un diploma da maestro di sci sulle spalle, Luca fonda assieme a Silvia Zaniboni, Nicola Pedretti e Filippo Dallamagnana la Luca Bretta’s Band, con la quale propone i propri brani in veste “live”. Nel luglio 2013 arriva alle semifinali del 56° festival di Castrocaro grazie a 2 inediti, inoltre viene selezionato tra i 5 musicisti per il Corona SocialIce Tour (sponsorizzato da Birra Corona Italia e seguito da DEEJAY TV e Radio M2O) suonando sulle principali spiagge italiane. Il 12 agosto è uscito il primo singolo ufficiale “Principessa della porta accanto” accompagnato dal relativo video clip. Il 2014 si apre con l’esibizione nello storico programma di Red Ronnie “Roxy bar”, condividendo il palco con Bobby Solo, Fabrizio Bosso e molti altri. Il 9 febbraio 2014 è uscito sul web il videoclip del nuovo singolo intitolato “Mi cascano le braghe”. L’11 aprile è uscito sul web una nuova canzone intitolata “Studio a FE”, un elogio alla città universitaria in cui Luca attualmente frequenta gli studi, Ferrara Acquista la musica di Luca Bretta:https://itunes.apple.com/it/artist/luca-bretta/id818824418INFOwww.facebook.com/pages/Luca-Bretta/261285197275521www.facebook.com/ResistoDistribuzione