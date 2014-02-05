Ecco il piccolo vademecum di Christian Dior

di Fabiana Tripodi – Per chi è appassionato di Moda e Storia Del Costume esce il “Piccolo Dizionario Della Moda” (Ultra,15 euro) di Christian Dior.

Certo, è un testo del 1954, ma sempre molto attuale! Sono presenti tantissimi spunti essenziali per ogni donna; uno per ogni lettera. Dior scrive che per una donna è possibile essere elegante senza spendere troppo.. e se lo dice lui, c’è da crederci!

I tre fondamenti dello stile sono semplicità, buon gusto e cura dei dettagli e chiaramente non richiedono denaro: per Dior è essenziale conoscere se stesse e riuscire a capire come valorizzarsi e cosa assolutamente evitare!

Insomma, chi ama l’inventore del New Look, quella moda rivoluzionaria degli anni ’50 che puntava ad esaltare il corpo femminile, non può lasciarsi scappare questo piccolo vademecum, per avere sempre a portata di mano le perle di saggezza del maestro dell’Haute Couture.

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