di Alessandro Sica – Ecco la nuova banconota da 10 euro serie “Europa”.E’ stato presentato a Francoforte dalla Banca centrale europea il nuovo taglio da 10 euro.

La nuova banconota promette di dare filo da torcere ai falsari grazie ad una serie di innovazioni tecniche nella filigrana, nei caratteri stampati, in quelli in rilievo e nelle figure ritratte, più complesse e difficili da riprodurre.

Somiglierà al biglietto della prima serie, entrato in circolazione nel 2002, ma allo stesso tempo presenta una veste grafica rinnovata e varie caratteristiche di sicurezza nuove e più avanzate.

Oltre al ritratto di ‘Europa’ presente nell’ologramma e nella filigrana, sulla cartamoneta è apposto un numero verde smeraldo che quando viene mosso cambia colore passando al blu scuro. I tagli da 5 e 10 euro della serie “Europa” risultano più resistenti nel tempo grazie a un rivestimento protettivo che consentirà una minore frequenza di sostituzione e quindi una riduzione dei costi e dell’impatto ambientale.