ECOJAZZ: Lunedì la presentazione del Festival in memoria del Giudice Scopelliti

Si terrà lunedì 4 agosto 2014 con inizio alle ore 12, presso la sala Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della ventitreesima edizione di Ecojazz.

All’incontro con gli organi d’informazione prenderanno parte il presidente della Provincia di Reggio, Giuseppe Raffa, il direttore artistico del festival e presidente dell’associazione musicale Art Blakey, Giovanni Laganà, il sindaco di Motta San Giovanni, Paolo Laganà, la presidente del Centro italiano femminile (Cif) di Reggio, Angela Laganà, il presidente del circolo del tennis ‘Polimeni’, Igino Postorino e lo chef Filippo Cogliandro, ideatore della ‘spiaggia libera e della legalità’ di Lazzaro.

Sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Nell’occasione sarà illustrato nel dettaglio il programma di Ecojazz Festival che si protrarrà dal 6 al 10 agosto a Reggio Calabria.