Eddy il film sui diritti umani.Quasi tutto pronto per il primo “Ciak”

La troupe del cortometraggio Eddy è al completo e alloggia in un centro confiscato alla 'ndrangheta: tutto pronto per il primo ciak

Tutto pronto o quasi. La troupe che darà vita al film-cortometraggio EDDY è ormai al completo e lavora a ritmi serrati per la preparazione del set e l’avvio quindi delle riprese.

Attori e tecnici hanno trovato sistemazione presso il Centro Cristiano del Mediterraneo, struttura confiscata alla ‘ndrangheta resa molto accogliente dalla Comunità Cristiana e totalmente curata e gestita dai fedeli sotto il coordinamento del Pastore Tony Moscato.

La grande accoglienza e ospitalità della gente del Centro ha creato un fantastico clima, ideale per il delicato lavoro. Troupe super coccolata quindi al Centro Cristiano che ha fatto, di uno spazio prima legato alla criminalità e al malaffare, una straordinaria struttura che già da tre anni è al servizio di chi cerca un appoggio temporaneo comodo e confortevole.

Le finalità del progetto EDDY promosso dall’Associazione “Promuovi” di Reggio Calabria in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria, sposano in toto quelle del Centro Cristiano anch’esso costantemente impegnato alla sensibilizzazione e alla crescita morale del territorio attraverso il sostegno concreto alle famiglie con vari servizi di natura umanitaria.