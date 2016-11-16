‘Eduscopio’, le migliori scuole d’Italia. C’è anche Reggio Calabria
La Fondazione Agnelli pubblica Eduscopio: tra i classici il Campanella è sesto, tra gli scientifici il Da Vinci di Reggio è secondo
16 Novembre 2016 - 15:07 | di Pasquale Romano
Come ogni anno la Fondazione “Giovanni Agnelli” per tramite della sua piattaforma tecnico-scientifica “Eduscopio” ha scandagliato le attività, i profitti e i percorsi post-scolastici degli studenti italiani, monitorando oltre 4.000 istituti nazionali.
Ne è venuta fuori – come ogni anno – la graduatoria, con annesse pagelle di “eccellenza” e relative bocciature.
In Calabria, tra gli istituti ad indirizzo classico vince il “Fiorentino” di Lamezia, alla sesta posizione il ‘Campanella’ di Reggio Calabria. All’ottavo posto il Liceo Scientifico-Classico Mario La Cava di Bovalino e al decimo posto il Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri.
Di seguito la graduatoria completa.
- FIORENTINO (LAMEZIA) 66,57
- IS ROSSANO 65,3
- GIOACCHINO DA FIORE (RENDE) 64,88
- MORELLI (VIBO VALENTIA) 64,4
- GALLUPPI (CATANZARO) 63,29
- CAMPANELLA (REGGIO CALABRIA) 61,97
- GARIBALDI (CASTROVILLARI) 61,4
- LA CAVA (BOVALINO) 61,24
- PIZI (PALMI) 60,22
- NOSTRO (VILLA SAN GIOVANNI) – OLIVETI (LOCRI) 60,18
Tra gli istituti ad indirizzo scientifico Reggio Calabria sfiora la vittoria, secondo posto infatti per il ‘Da Vinci’.
1.FERRARI (CHIARAVALLE) 70,9
2. DA VINCI (REGGIO) 70,44
3. MATTEI (CASTROVILLARI) 69,31
4. IS AMANTEA 69,3
5. SICILIANI (CATANZARO) 68,7
6. EINAUDI (SERRA S.BRUNO) 67,24
7. GUARASCI (ROGLIANO) 67,14
8. SERSALE 66,7
9. GALILEI (LAMEZIA) 66,2
10. FERMI (CATANZARO) 64,5
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