L’associazione New Deal in collaborazione con L’Equipe del Benessere Psicologico ha il piacere di ri-presentare il corso “EFFICACE-MENTE – Teorie e tecniche per migliorare il metodo di studio”. Dopo il successo dell’anno scorso, il corso si ripropone l’obiettivo di promuovere fra gli studenti migliori tecniche di studio che avvantaggino l’apprendimento e il rendimento del loro percorso universitario attraverso l’uso di tecniche di studio efficace, memorizzazione, gestione dell’ansia pre esame tendendo inoltre ad incentivare la motivazione e l’autostima con nuove esercitazioni pratiche. Il corso, che si inserisce in un percorso più ampio di attività di supporto ed aiuto agli studenti del nostro Ateneo non prevede CFU ed è aperto ad un MAX di 50 partecipanti per ragioni inerenti alla qualità del corso stesso; non sarebbe infatti possibile seguire adeguatamente gli stessi nell’ambito delle esercitazioni pratiche rivolgendosi ad un numero maggiore di studenti, Per il corso non è stato richiesto alcun tipo di finanziamento pubblico e per recuperare le somme necessarie chiediamo ai partecipanti 5€ simbolici sotto forma di autofinanziamento.

Per iscriversi al corso compilare il seguente Format: http://goo.gl/forms/cgXdZ3yZT4

Tra qualche giorno pubblicheremo il PROGRAMMA “EFFICACE-MENTE 2.0” 11 Novembre h 16-18 – A cura del Dott. Santo Cambareri “Co-struiamo” la motivazione allo studio -Costruttivismo e apprendimento -La “procrastinazione” a cosa ci serve rimandare -Definiamo il nostro studio -Attività pratiche con i partecipanti 18 Novembre h 16-18 -a cura della Dott. Moira Casella Se la memoria non ci inganna – Ricordare per dimenticare o dimenticare per ricordare? -Scopri che memoria hai -Le tecniche per incrementarla -Attività pratiche con i partecipanti 25 Novembre h 16-18 – a cura del Dott. Santo Cambareri Impara “l’ansia” e mettila da parte – Il blocco nello studio -Dal cambiamento alla crescita – Attività pratiche con i partecipanti 02 Dicembre h 16-18 – a cura della Dott. Carmela Gratteri “Stimarsi è bene non stimarsi è peggio” – Come influisce la capacità di giudizio su noi stessi – Consapevolezza dei processi mentali con la metacognizione – Attività pratiche con i partecipanti