‘El Caribe’, tutto pronto per la grande inaugurazione: ‘Non vi deluderemo’

L’estate 2016 targata ‘El Caribe’ è ai nastri di partenza. Domenica pomeriggio l’inaugurazione con l’Holi Party in spiaggia, giovedi prossimo invece la prima serata disco. ‘La struttura è stata rivista, siamo carichi ed emozionati in vista dell’apertura’, dichiara Silvestro Palumbo, proprietario di ‘El Caribe’, ai microfoni di City Now.

Il lido El Caribe e l’estate 2016

Lo stabilimento balneare, situato nel lungomare di Melito Porto Salvo, è da diversi anni un punto di riferimento per i giovani reggini. ‘Anche in questa estate cercheremo di fare il massimo, non vogliamo deludere i nostri clienti. Far stare bene le persone che decidono di venire a trovarci è la nostra principale preoccupazione, abbiamo in mente grandi eventi per l’estate 2016’, assicura Palumbo.

Una stagione incentrata sui party in spiaggia, sulla falsariga di quanto accade negli stabilimenti più celebri di Gallipoli, è la missione di ‘El Caribe’ per l’estate 2016. Il 10 agosto previsto il ‘capodanno estivo’: ‘E’ già partita la macchina organizzativa per quello che sarà il nostro evento di punta. Contiamo di avere un ospite di rilievo ma per scaramanzia preferiamo non fare nomi’, dichiara Daniele Germanò del gruppo organizzativo ‘Share’.

Gli eventi con il gruppo Share

Assieme ai soci Stefano Pittella e Filippo Romeo, Germanò organizzerà i party e le serate previste al lido ‘El Caribe’: ‘Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito di Silvestro Palumbo. Per l’inaugurazione di domenica è tutto pronto, sarà un party in spiaggia ispirato alle tradizioni indiane. Siamo sicuri che il matrimonio tra ‘El Caribe’ e il gruppo organizzativo ‘Share’ darà ottimi risultati, in attesa del grande evento del 10 agosto’.