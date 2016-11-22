Elements, giovedì 24 la visita guidata a cura degli artisti

Giovedì 24 novembre visita guidata con gli artisti alla doppia personale Elements e incontro sui cinque elementi tra medicina tradizionale cinese e filosofia ayurvedica

L’interpretazione artistica dei quattro elementi nella doppia personale di Negr Art (Eleonora M. Barbaro, pittrice e poetessa) e Alessandro Gallo (grafico e fotografo) si arricchisce di una chiave di lettura filosofico-scientifica dell’argomento.

Giovedì 24 novembre, infatti, alle ore 16:00, è prevista- per quanti prenderanno parte all’approfondimento culturale, la visita guidata della mostra a cura degli stessi artisti, cui seguirà, alle ore 17:00, nella villetta “De Nava” adiacente la biblioteca, l’incontro culturale.

Interverrà il dott. Angelo Barbaro, che illustrerà la teoria dei cinque movimenti energetici (gli elementi) nella visione della MTC, ovvero la Medicina Tradizionale Cinese.

Proseguirà l’incontro Raffabela Capula, docente della disciplina jogica, la quale si soffermera’ sulle tipologie costituzionali degli individui sulla base dei cinque elementi secondo la filosofia ayurvedica.

La dott.ssa Barbaro concluderà la conferenza con la presentazione del suo primo racconto, ‘Elements’, scritto appositamente per questa mostra: il dialogo tra la luna e gli elementi, immaginati come donne bellissime che confidano a Luna le loro riflessioni sul genere umano.

Ingresso gratuito.

Info:

cell: 334 21 41 346

email: embarbaro@virgilio.it