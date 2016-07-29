Eleonora Romeo neo Presidente Leo club Reggio Calabria Host

Giorno 25 Luglio, nella splendida cornice dello Sport Village , il Leo club Reggio Calabria Host si è riunito per la ormai rinomata cerimonia del “Passaggio della Campana”, durante la quale il Leo Club si è arricchito di un nuovo socio, e che ha visto il presidente uscente Paolo Battaglia passare il timone della guida del club alla Sig.na Eleonora Romeo. Come consuetudine , si è effettuato un bilancio finale sull’anno appena concluso, dal quale si evince il ritorno del Club reggino nell’élite del proprio distretto d’appartenenza, merito del lavoro svolto e della qualità mostrata dal Club sotto la guida del proprio Past President Battaglia; lavoro elogiato sia dal nuovo Presidente Romeo, la quale nel suo discorso ha anche affrontato importanti temi quali lo spirito di servizio al prossimo e alcune iniziative che certamente miglioreranno il Club e lo porteranno a svolgere service di elevata qualità.

Hanno presenziato alla cerimonia le cariche più importanti del Lions Club Reggio Calabria Host, guidati dal Presidente Dott. Elio Stellitano, che ha ringraziato il Leo Club per il lavoro svolto rinnovando la vicinanza del club “Padrino” ai giovani Leo, nonché varie rappresentanze degli altri Club Leo reggini , facenti parte della zona distrettuale “Reghion”, comprendente geograficamente la provincia di Reggio Calabria, che vede nella carica di Presidente di zona il PastPresident Battaglia.

L’organigramma del Club per l’a.s. 2016/2017 è così composto:

Presidente: Eleonora Romeo;

Past Presidente: Paolo Battaglia;

Vice Presidente: Valentina Lucisano;

Segretario: Nadine Grillone;

Tesoriere: Chiara Manti;

Cerimoniere: Federica Catanzariti.