Elezione Cosentino, Praticò: ‘giusto riconoscimento’

“Il riconoscimento ottenuto dal Presidente Antonio Cosentino, emblema dello sport calabrese, inorgoglisce la Calabria intera”. Lo afferma il Presidente dell’ASD Reggio Calabria Mimmo Praticò.

“In primo luogo – continua Praticò – è la prima volta che un dirigente sportivo calabrese occupa questo ruolo di grande prestigio ed estrema responsabilità. Cosentino ha dedicato tutta la vita al mondo sportivo ed è stato, per lunghi anni, ai vertici della Figc calabrese e ha ricoperto la carica di vicepresidente della LND, per cui potrà operare nel segno della continuità. La sua lunga attività, inoltre, l’ha reso un profondo conoscitore del settore, per cui saprà risolvere nel migliore dei modi i tanti problemi che è costretto ad affrontare chi, con tanti sacrifici, opera quotidianamente nell’universo dei dilettanti. Sono certo che il Presidente Cosentino saprà valorizzare tutte le eccellenze di questo mondo e affronterà al meglio le tante criticità, con lo spirito che contraddistingue il suo lungo curriculum. La Calabria intera sarà al suo fianco – conclude il presidente dell’Asd Reggio Calabria Mimmo Praticò – per dare un contributo all’azione di rilancio che il Presidente porterà avanti”. “Tale autorevole riconoscimento rappresenta il coronamento di una carriera prestigiosa che premia l’uomo al servizio delle istituzioni.”