La Cisl fp mantiene la leadership “Pieno” di consensi in tutti i comparti del P.I.

Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che hanno confermato la loro fiducia alla FP CISL di Reggio Calabria. Il loro voto ci trasmette passione, entusiasmo e senso di responsabilità, ricambieremo la loro fiducia con un lavoro presso ogni singola realtà produttiva per migliorare le condizioni lavorative di ciascun dipendente, non lasceremo indietro nessuno e saremo presenti giorno per giorno.

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E’ motivo di ulteriore soddisfazione, l’avere vinto questa battaglia esclusivamente contando sulle nostre forze e sulla bontà delle nostre proposte, l’autonomia che ci siamo conquistati ci renderà ancora più liberi in tutte le battaglie che in occasione dei rinnovi contrattuali affronteremo liberi da ogni ipoteca.

Il primo sindacato negli uffici pubblici

La CISL Funzione Pubblica ne ha ottenuti veramente tanti di voti, in ogni Ente pubblico nell’intera provincia di Reggio Calabria, attestandosi il titolo di primo Sindacato in molti Uffici pubblici con una vittoria schiacciante.

Un risultato che corona anni di impegno e sacrifici da parte di tutta la Dirigenza cislina, che giorno dopo giorno ha saputo mantenere un costante contatto con i lavoratori pubblici, sostenendoli e tutelandoli da ogni forma di penalizzazione o lesione di diritti attinenti il rapporto di lavoro e dall’aggressione mediatica perpetrata ai loro danni ma soprattutto dimostrando la capacità di essere portatori di proposte ed idee costruttive e concrete, atte ad individuare tangibili soluzioni rispetto ai problemi e alle criticità presenti nei vari Uffici ed a valorizzare il lavoro ed il dipendente pubblico.

Un impegno, dunque, che le migliaia di lavoratori e lavoratrice che hanno scelto la CISL FP hanno saputo riconoscere e ricordare nel momento dell’esercizio del voto nei giorni 17,18 e 19 aprile.

I risultati negli enti della provincia

Dati entusiasmanti giungono da alcuni Enti tra cui il Comune di Reggio Calabria dove la Cisl FP risulta essere la prima Organizzazione Sindacale e tra i suoi eletti vi è il più votato tra tutti i candidati dell’Ente. Schiacciante il risultato proveniente dall’INPS, dalla Prefettura, dalla Questura e dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dal Carcere di Palmi e Laureana di Borrello ma anche ACI. Più che soddisfacenti i risultati degli altri Comuni della Provincia di Reggio Calabria e di tutti gli altri enti della Sanità e delle Amministrazioni Centralizzate.

Un grande ringraziamento va a tutti i candidati proposti nelle liste della CISL FP, eletti e non eletti, per aver saputo cogliere il significato di questa sfida ed averla interpretata con il tipico spirito della CISL, fondato sugli irrinunciabili canoni della lealtà e correttezza, che devono caratterizzare ogni sana competizione.

Gli auguri ai neo eletti RSU

Ai neo eletti RSU della CISL Funzione Pubblica vanno, da parte di tutta l’Organizzazione, i migliori auguri di buon lavoro per il delicato mandato che sono chiamati ad espletare, certi che assieme alla Segreteria della Federazione e alla Segreteria Regionale della CISL FP saranno interpreti dei bisogni e delle istanze di tutti i colleghi ed attori di nuove conquiste sindacali per il bene di tutti i lavoratori pubblici.