Regionali in Calabria, meno di due mesi al voto: è conto alla rovescia. I prossimi step

In Calabria si vota il 5 e 6 ottobre per eleggere il presidente e il Consiglio regionale. Campagna elettorale breve e intensa. I prossimi passaggi

Appuntamento alle urne tra meno di due mesi. I calabresi saranno chiamati a scegliere la nuova classe dirigente che guiderà la Regione nei prossimi anni. La data è ufficiale: si voterà domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

L’annuncio è arrivato ieri dal vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, che ha firmato il decreto di indizione del voto, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Il contesto

Le elezioni si rendono necessarie dopo le dimissioni del presidente della Giunta, Roberto Occhiuto. L’ultimo Consiglio regionale ha preso atto della decisione, e il presidente dell’Assemblea, Filippo Mancuso, ha sciolto ufficialmente l’assise congedando i consiglieri.

Pietropaolo: “Centrodestra pronto a vincere di nuovo”

“Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025” – ha dichiarato Pietropaolo.

Il vicepresidente ha poi ribadito la fiducia nella coalizione uscente:

“Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni, è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.

I prossimi passaggi

Secondo il calendario elettorale, entro il 3 settembre dovranno essere presentate le liste, mentre entro il 20 settembre andranno affissi gli avvisi elettorali. La campagna elettorale sarà breve ma intensa, con pochi giorni per convincere gli elettori e una competizione che si preannuncia accesa e ricca di colpi di scena.