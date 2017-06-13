Nelle giornate del 22 e 23 giugno ’17 si terranno l’elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria, nostro ordine di appartenenza sarà un momento importante nel quale saremo chiamati ad eleggere i nostri rappresentanti per il quadriennio 2017/2021.

Come associazione facente parte di Giarch (movimento nazionale dei Giovani Architetti) non possiamo che vivere questo evento con entusiasmo perché, oltre ad essere occasione di aggregazione e confronto è altresì opportunità di crescita di tutta la categoria. Gi.A.Rc nasce come associazione culturale per riunire in unico contenitore i giovani architetti della provincia e rendersi promotrice di eventi culturali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di architettura territorio e paesaggio.

Gi.A.Rc essendo un’associazione apolitica e apartitica, auspica ed è convinta che queste elezioni formeranno una governance che porterà lustro a tutto l’ordine . Gi.A.Rc, come associazione di giovani professionisti, sarà pungolo del ordine degli architetti attraverso proposte e iniziative tese a contribuire in maniera fattiva allo sviluppo della nostra professione nel nostro territorio in un momento senz’altro difficile per le nuove generazioni di professionisti che con molta fatica hanno deciso di investire qui il loro futuro.