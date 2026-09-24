Suppletive Reggio, Occhiuto: ‘Il cdx è nelle condizioni di vincere, soprattutto se distinto da Vannacci’

Così il vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento presso la Cittadella regionale di Catanzaro.

Alla domanda se l’impressione sia quella di una sfida, da parte di Vannacci, al più al centrodestra e a Forza Italia che al centrosinistra Occhiuto risponde:

Tuttavia, sottolinea Occhiuto:

“La politica è una cosa l’aritmetica un’altra. Vannacci può anche avere un risultato importante ma non è detto che il centrodestra vinca con Vannacci, forse diventa più competitivo ancora se rafforza la parte più riformista, più liberale, che non è più rappresentata affatto, anzi è rappresentata nel centrosinistra”.