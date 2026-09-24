Suppletive Reggio, Occhiuto: ‘Il cdx è nelle condizioni di vincere, soprattutto se distinto da Vannacci’
Obiettivo del governatore e vicesegretario nazionale di FI, "fare del risultato di Reggio una bussola per il cdx nazionale sulle alleanze"
24 Settembre 2026 - 14:32 | Comunicato stampa
“Credo che il centrodestra sia nelle condizioni di vincere le elezioni soprattutto se rimane distinto dalla destra populista di Futuro nazionale.
Cercheremo di dimostrarlo con le suppletive a Reggio Calabria per fare del risultato a Reggio un esempio, una bussola, anche per il centrodestra nazionale sulle alleanze”.
Così il vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento presso la Cittadella regionale di Catanzaro.
Occhiuto e la sfida tra centrodestra e Futuro Nazionale
Alla domanda se l’impressione sia quella di una sfida, da parte di Vannacci, al più al centrodestra e a Forza Italia che al centrosinistra Occhiuto risponde:
“A me pare così. Vannacci – osserva – fa il suo lavoro. Ha aggredito uno spazio politico che c’è in tutta Europa”.
“La politica è una cosa, l’aritmetica un’altra”
Tuttavia, sottolinea Occhiuto:
“La politica è una cosa l’aritmetica un’altra. Vannacci può anche avere un risultato importante ma non è detto che il centrodestra vinca con Vannacci, forse diventa più competitivo ancora se rafforza la parte più riformista, più liberale, che non è più rappresentata affatto, anzi è rappresentata nel centrosinistra”.
Fonte: Ansa Calabria
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