Elena e Ida ringraziano la dirigente dopo l'incontro con Mara Carfagna: cinquant'anni di impresa al femminile e le nuove divise per gli studenti

Riceviamo e pubblichiamo – “Abbiamo già avuto modo di ringraziarLa durante l’evento di martedì 23 ottobre 2018 tenutosi nell’aula magna del Suo istituto alla presenza di alte cariche dello Stato come l’on. Mara Carfagna, vice presidente della Camera dei Deputati.

Intendiamo con la presente, rinnovare i più sentiti ringraziamenti e testimoniarLe la soddisfazione e l’orgoglio per aver partecipato ad un prezioso momento di confronto con il mondo scolastico nonché con le nuove generazioni.

I 50 anni di Elida Boutique

Nel discorso fatto davanti ai Suoi studenti abbiamo sottolineato ed evidenziato in particolare due parole ’50 anni’.

Due parole che rappresentano e sintetizzano in maniera chiara e sincera la costanza e l’impegno messo e trasmesso nel nostro lavoro. Per 50 lunghi anni ‘Elida Boutique’ ha rappresentato un chiaro esempio di imprenditorialità vincente al femminile, una continua scommessa alimentata dalla passione e dal sogno di un futuro migliore investendo sempre qui, nella nostra terra, sempre con gli stessi valori della legalità e della cultura.

La nostra esperienza ci consente, senza alcuna presunzione, di incoraggiarla ed esortarla ad andare avanti con lo stesso entusiasmo. Anche Lei, nella sua grande azienda, dovrà avere la stessa passione, mantenere lo stesso impegno, trasmettere lo stesso amore per il proprio lavoro ed avere gli stessi valori.

Abbiamo avuto modo di comprendere le Sue straordinarie doti imprenditoriali e di insegnamento che Le consentiranno di ottenere altri numerosissimi riconoscimenti.

Le nuove divise per gli studenti

Siamo orgogliose dunque di aver collaborato con il Suo istituto e di aver realizzato e dato vita alle nuove divise che vestiranno e accompagneranno i Suoi ragazzi in un percorso virtuoso e di continua crescita.

Grazie di cuore Preside. A Lei un sincero augurio di buon lavoro.

Grazie anche al prof. Giuseppe Demaio per aver scelto Elida Boutique. Abbiamo cercato di trasmettere esperienza e professionalità sposando sin da subito l’ambizioso progetto di realizzazione delle nuove divise.

Con affetto

Elena e Ida”