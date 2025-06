Reggio ospita la Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration

Dopo l'edizione in Marocco, l'importante conferenza internazionale EMCEI si sposta nella città dello Stretto. Un evento scientifico di respiro mondiale

Dal 23 al 25 giugno la Città di Reggio Calabria ospiterà la Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-2025). L’importante conferenza internazionale si terrà presso il Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea e segue l’edizione 2024 tenutasi in Marocco, dove è stato particolarmente apprezzato il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, grazie all’intervento della dirigente Domenica Catalfamo.

Un evento scientifico di respiro mondiale ospitato a Reggio Calabria

Giunto alla settima edizione, il convegno ha ottenuto riscontri significativi in termini di partecipazione e produzione scientifica. Ogni edizione ha coinvolto centinaia di docenti e ricercatori da tutto il mondo, con migliaia di abstract. Anche quest’anno parteciperanno circa 250 relatori da prestigiosi atenei internazionali. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale ufficiale dell’evento.

Il supporto delle istituzioni e il coinvolgimento accademico

Il convegno è organizzato con il patrocinio della Città Metropolitana, del Dipartimento di Agraria della Mediterranea, dell’ISPRA, dell’Ordine degli Ingegneri, della Protezione Civile Regionale e Metropolitana. Tra i membri del Comitato Scientifico e Organizzatore figurano:

Prof. Giuseppe Zimbalatti , Rettore della Mediterranea

, Rettore della Mediterranea Prof. Giuseppe Barbaro , Direttore del DICEAM e Local Chairman

, Direttore del DICEAM e Local Chairman Ing. Domenica Catalfamo , dirigente della Città Metropolitana

, dirigente della Città Metropolitana Dott.ssa Maria Siclari , Direttore Generale ISPRA

, Direttore Generale ISPRA Ing. Francesca Minniti , coordinatrice EMCEI

, coordinatrice EMCEI Ing. Giandomenico Foti, tecnologo di ricerca

Obiettivi e tematiche al centro della conferenza

EMCEI 2025 promuove la ricerca, l’innovazione e lo scambio scientifico tra le comunità del bacino euro-mediterraneo e il mondo. I temi affrontati spaziano da cambiamenti climatici, gestione sostenibile di coste e città, agricoltura e ambiente, all’impatto economico e sociale del clima.

Una sessione speciale, promossa dal Direttore del DICEAM, si concentrerà su rischi naturali nel sistema coste-bacini idrografici, per stimolare un approccio integrato e sistemico in caso di eventi complessi come alluvioni, terremoti, tsunami e incendi.

Servizi per i partecipanti e apertura alla città

Grazie alla collaborazione con ATAM, sarà attivo un servizio navetta gratuito ogni ora dalle 7:00 alle 19:00, con fermate presso Aeroporto, Botteghelle, Stazione Centrale, Porto, Terminal Libertà e Facoltà di Ingegneria.

Ospitare EMCEI 2025 rappresenta per Reggio Calabria una grande opportunità di crescita scientifica e promozionale, offrendo visibilità al territorio e rafforzando collaborazioni internazionali di ricerca.