Venerdì 23 febbraio al Mida Bar la fotografa Luce Catanzariti presenta il progetto Eclipse sul mondo della notte, con Laura Pizzimenti e Alfredo Muscatello

Venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 18.00 presso il Mida Bar, sito in Piazza Duomo.

Il cerchio dell’immagine propone il terzo appuntamento della rassegna “Emerging Ideas – Giovani fotografi emergenti da Sud” all’interno del quale sarà presentato il progetto fotografico “Eclipse” di Luce Catanzariti.

L’autrice parlerà della sua personale visione sul mondo della notte e del divertimento con Laura Pizzimenti, event planner,

ed Alfredo Muscatello, fotografo di moda e docente della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine.

Programma

Intervengono:

Laura Pizzimenti, event planner

Luce Catanzariti, autore

Alfredo Muscatello, fotografo di moda e docente della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine

Luce Catanzariti

Inizia la sua formazione fotografica nel 2011 frequentando il suo primo corso base col professionista Francesco Mazza e procede negli anni successivi con un corso intermedio e uno avanzato, approfondendo così la sua conoscenza in post-produzione. Completa gli studi nel marzo del 2017 diplomandosi alla scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine, distinguendosi con un progetto (Eclipse) legato al suo lavoro nella discoteca Atmosfera di Catanzaro, la quale la vede responsabile dell’immagine da 5 anni. Oggi collabora con professionisti già affermati sul territorio e approfondisce ulteriormente sul campo la sua passione per la fotografia di moda, chiudendo numerosi lavori per attività commerciali esistenti in tutta la regione.