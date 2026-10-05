Caro carburante, Confederazione Esercenti Calabria: “Bene il sostegno della Regione”

“La decisione della Regione Calabria di destinare 15 milioni di euro per sostenere il sistema produttivo di fronte all’aumento dei costi del carburante rappresenta un intervento importante, che accogliamo con favore”.

È quanto dichiara Antonio Luppino, Coordinatore regionale della Confederazione Nazionale Esercenti Calabria, commentando l’annuncio del Presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Luppino: “Sostegno importante per il mondo produttivo calabrese”

“Si tratta di un sostegno importante per il mondo produttivo calabrese – afferma Luppino – e riteniamo particolarmente significativa l’attenzione dimostrata dalla Regione nei confronti delle imprese e degli operatori economici che stanno affrontando l’aumento dei costi legati al carburante.

Il caro carburante ha infatti ripercussioni sull’intera filiera economica, incidendo sui costi di trasporto, di approvvigionamento e di gestione delle attività. Per questo riteniamo che lo stanziamento previsto possa rappresentare un aiuto concreto per imprese, esercenti e PMI”.

La disponibilità a collaborare con le istituzioni

“La Confederazione Nazionale Esercenti Calabria – prosegue Luppino – guarda con spirito positivo a questo intervento e conferma la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni affinché le risorse possano tradursi in un sostegno efficace per il tessuto produttivo regionale.

Rivolgiamo un ringraziamento al Presidente Occhiuto e alla Regione Calabria per l’attenzione riservata alle imprese. In questa fase è importante fare squadra e continuare a lavorare insieme per sostenere la competitività delle nostre aziende e accompagnare il sistema produttivo calabrese”.