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Serie D: ‘L’Enna non può morire’. Intanto tecnico e calciatori annunciano la sospensione dell’attività

Partenza pessima per i gialloverdi, ultimi in classifica. Il comunicato sulla pagina ufficiale del club

05 Ottobre 2026 - 13:08 | Comunicato

Pallone serie D 2025-26

Sei partite, un solo punto in classifica, zero gol fatti, ben quindici subìti. Questo il percorso dell’Enna in avvio di stagione, insieme a tanti problemi che adesso sono diventati ufficiali, leggendo quanto scritto dal tecnico e dai calciatori sulla pagina ufficiale del club: “Io, come allenatore, Alfredo Cimino, insieme ai miei giocatori, comunichiamo che da oggi sospendiamo ogni attività, in quanto sono venute a mancare le condizioni minime per portare avanti con dignità e serenità il nostro lavoro.

Non vogliamo entrare nel merito di questioni tra vecchia e nuova gestione e istituzioni, perché riguardano dinamiche fuori dal campo. Il nostro compito è solo allenarci e giocare.

In questi 40 giorni abbiamo lottato contro tante avversità e, nonostante tutto, siamo sempre scesi in campo dando il massimo. Purtroppo adesso, a malincuore, siamo costretti a fermarci.

Ci auguriamo che chi di dovere trovi una soluzione, perché l’Enna non può morire”.

Alfredo Cimino e i Giocatori dell’Enna

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