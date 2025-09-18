Enna: il presidente Stompo annuncia un colpo. Poi indica le sue favorite e le possibili sorprese

Lunga intervista rilasciata ai colleghi di seried24.com quella del presidente dell’Enna Luigi Stompo, dopo l’ultimo colpo di mercato. Di seguito alcuni passaggi: “Quest’anno ci siamo affidati all’agenzia PLM Managment di Pietro Lo Monaco e a Daniele Panico che sono veramente degli esperti nel settore. Grazie a loro e a tutto lo staff abbiamo costruito una rosa giovane e competitiva, di valore. Negli ultimi giorni sono arrivati altri due innesti anche sotto il suggerimento del mister Passiatore, siamo quasi al completo.

Ho detto quasi perché alla fine della settimana arriverà un altro giocatore, un profilo che sarebbe la ciliegina sulla torta di questo nostro mercato. Si tratta dell’ivoriano Mory Bamba, classe 2002, ex Primavera della Roma. Giovane che porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale, dato che ha anche una presenza in Europa League. Noi come società volevamo fare un ultimo regalo ai tifosi prima della chiusura della campagna acquisti.

Il girone I è uno dei più competitivi e difficili dell’intero campionato. Ci sono tantissime squadre che hanno un organico incredibile e che quest’estate hanno lavorato molto bene sul mercato. Tra le favorite non posso non nominare Reggina, Nissa e anche la Vibonese che mi ha sorpreso tantissimo quando l’abbiamo affrontata domenica, è veramente una bella squadra. Poi tra le sorprese, secondo me, ci potrebbero essere la Gelbison o il Savoia”.

Nei giorni scorsi, il responsabile dell’area tecnico Panico, aveva parlato di una trattativa già conclusa con un 2007 della Reggina che sarebbe stata annunciata a breve. Tutti gli elementi portavano al giovane Distratto, ma ancora nulla è venuto fuori. Ricordiamo che nelle squadra dell’Enna milita il fratello gemello dell’esterno.

fonte foto: pagina facebook Enna