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Ennesimo risultato di prestigio per il Liceo ‘T. Campanella’

Un gruppo di studenti del Liceo Classico Tommaso Campanella è a Bruxelles per tre settimane: il progetto Beni culturali nel marketing internazionale tra Parlamento e Commissione europea

11 Giugno 2018 - 15:58 | di Vincenzo Comi

Il Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, dove Aldo Mantineo incontra gli studenti

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria è stato ancora una volta scelto quale destinatario di un prestigioso riconoscimento internazionale; un gruppo di studenti, infatti, selezionati tra gli allievi del Liceo per il possesso di ottime competenze linguistiche, è in questi giorni a Bruxelles  per partecipare al Progetto “Beni culturali nel marketing internazionale“.

Il progetto, della durata di tre settimane, viene realizzato in partenariato con la Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCBI). Gli allievi del “Campanella”, per lo svolgimento delle attività previste, opereranno presso le sedi dei più importanti organismi dell’ Unione Europea: Parlamento Europeo, Commissione Europea, Comitato Economico e Sociale Europeo/Comitato delle Regioni, House of European History.

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