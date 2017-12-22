Continuano a pieno ritmo le attività nello stand istituzionale della Regione Calabria a FICO Eataly World (Bologna), la prima Fabbrica Italiana Contadina, nel più grande parco agricolo del mondo.

Frequentatissimi i momenti dedicati alle promozioni e degustazioni dell’enogastronomia calabrese, grazie all’iniziativa voluta fortemente dal Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e promossa dal Dipartimento di presidenza -settore internazionalizzazione.

I salumi calabresi in degustazione

Lo stand della Calabria è dedicato alla scoperta della antica e sapiente tradizione dei salumi, come: capocollo, pancetta, salsiccia, soppressata, prosciutto nero, la famosa “nduja”, in abbinamento con vini e pani tradizionali calabresi.

Il week end natalizio, viene anticipato al 21 e 22 dicembre, con il focus sui vini di Calabria con: “Rosso Calabria. Viaggio sensoriale tra i vini da antichi vitigni autoctoni calabresi”, quindi: il Gaglioppo di Cirò, il Magliocco dolce delle Terre di Cosenza, il Magliocco canino di Lamezia, il Nerello di Reggio Calabria, poi i bianchi Greco, Mantonico, Pecorello e Guarnaccia, fino agli storici passiti Greco di Bianco e Moscato di Saracena.

Il presidente dell’Enoteca regionale e la cultura del vino

Il presidente dell’Enoteca regionale Calabrese, Gennaro Convertini, spiega: “Andremo a presentare il panorama dei nostri vini che sta crescendo in termini qualitativi. Una storia che molti non conoscono ma che parte dalle origini dell’agricoltura europea con la Magna Grecia. La nostra cultura del vino è quindi antichissima. Il nostro territorio è caratterizzato per il 90 % di colline e montagne e ciò significa che ci vuole davvero tanto impegno per le coltivazioni vitivinicole. Ciò nonostante le nuove dell’agricoltura calabrese hanno migliorato ulteriormente la viticultura e così i vini da taglio sono diventati vini di qualità. La qualità e la caratterizzazione dei nostri vitigni è davvero molto ricca, i vitigni si aggirano intorno ai trecento. Il nostro vitigno più importante è il Gaglioppo di Cirò. A Cosenza poi abbiamo il Magliocco dolce. Le altre due macroaree sono a Lamezia con il Magliocco canino e a Reggio Calabria il Nerello Mascalese. A Fico presenteremo le quattro macroaree, spiegando le caratteristiche di questi vitigni. Ci sarà anche uno sguardo sui nostri bianchi, Il Greco Bianco, il Montonico, il Pecorello e la Guarnaccia, e i nostri due storici passiti, il Greco di Bianco di Reggio Calabria e il Moscato del Pollino. Infine il 28 e 29 dicembre, per concluder in bellezza l’anno e augurare un meraviglioso 2018 alla nostra regione e a tutti i visitatori di FICO, brinderemo con i nostri spumanti”.

Durante la settimana è proseguita anche la promozione degli agrumi di Calabria. Il limone di Rocca Imperiale, le arance e le clementine di Calabria.

I riscontri sui prodotti calabresi

Visti gli ottimi riscontri dei prodotti calabresi, molto richiesti dai visitatori, la rete vendita di FICO, a breve, aprirà un punto vendita accanto allo stand.

Fonte: Corriere dell’Economia