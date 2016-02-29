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Entra nel vivo ‘Open – tante vie per l’integrazione’, un progetto d’innovazione sociale

Presentate le buone prassi del progetto 'Open - tante vie per l'integrazione', cofinanziato da Fondazione con il Sud, con il portale Openforjob per i lavoratori stranieri

29 Febbraio 2016 - 18:09 | di Vincenzo Comi

Immagine di accompagnamento al progetto Open, tante vie per l'integrazione

Un intervento innovativo che intende sperimentare un nuovo modello d’inclusione sociale. Giovedì 3 marzo, alle 17.00, presso la sala conferenze della Provincia di Reggio Calabria si terrà l’incontro “Open – tante vie per l’integrazione, un progetto d’innovazione sociale”, per presentare le buone prassi sviluppate in seno all’intervento, cofinanziato da Fondazione con il Sud – Bando Immigrazione 2014.

Nato dalla sinergia tra l’Associazione Interculturale International House e le associazioni di volontariato e le imprese con finalità sociale che operano attivamente sul contesto locale, il progetto mira a stimolare la cooperazione tra italiani e stranieri sperimentando un nuovo approccio all’inclusione che mette al centro la condivisione di esperienze associative e lavorative, al fine di raggiungere benefici comuni e contribuire allo sviluppo del territorio di riferimento.

L’incontro del 3 marzo e il portale Openforjob

L’evento, organizzato dai partner di progetto in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria, rappresenta anche l’occasione di far conoscere il portale I.C.T. (Integrazione, Comunicazione e Tecnologia) “Openforjob”, uno strumento a favore degli immigrati, per facilitare l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

A fare gli omaggi di casa e portare i saluti dell’amministrazione provinciale sarà Lamberti Castronuovo Eduardo, Assessore con delega a Politiche e Pianificazione Culturale – Beni Culturali – Difesa della Legalità.  Prenderà quindi la parola la coordinatrice del progetto, Mariella De Martino, che illustrerà obiettivi e attività dell’iniziativa,  mentre Daria Shishova, della Società Cooperativa Cisme fornirà uno spaccato della Generazione Stranieri 2.0. Infine, Daniele Marino, di Studio 7 Comunicazione, presenterà il Portale I.C.T. (Integrazione, Comunicazione e Tecnologia) Openforjob.

Le conclusioni e il confronto sul futuro dell’integrazione

Le conclusioni dell’evento, moderato da Domenico Bucarelli dell’Associazione interculturale International House, offriranno l’occasione per confrontarsi e interrogarsi sulle prospettive future dell’integrazione, in particolare sul nostro territorio.

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