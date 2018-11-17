Equosud promuove una ‘Piazza solidale regionale’
Domenica 18 novembre al Cortile degli Ottimati la rete calabra dell'economia equa si presenta con mercatini, musica e un dibattito
17 Novembre 2018 - 15:55 | di Eva Curatola
Si svolgerà domenica 18 ,presso il “Cortile degli Ottimati“, una “Piazza Solidale Regionale” promossa da “Equosud R.C.” e numerose espressioni territoriali del mondo dell’artigianato, dell’agricoltura, dell’arte e della musica.
L’obiettivo principale dell’evento è quello di rendere nota all’opinione pubblica l’esistenza di una rete calabra di soggetti che operano quotidianamente in settori produttivi cruciali proponendo un modello di economia sostenibile, equa e fortemente “etica”.
Esiste una Calabria che sta fuori dalle dinamiche del consumismo e dei mercati massificati della grande distribuzione che operano a dispetto, spesso, di ogni principio di giustizia sociale in piena violazione dei diritti di chi lavora ma finanche dell’ambiente.
Ecco dunque che la “Piazza Solidale” vuole divenire un riferimento culturale oltre che economico per restituire ai territori tradizione e dignità; due fattori che devono camminare parallelamente divenendo i pilastri di uno sviluppo armonioso che è già un modello strutturato .
Il ricco programma prevede (per tutta la giornata di Domenica) mercatini di auto-produzioni, intrattenimento musicale e di artisti di strada oltre che un incontro-dibattito sul tema “Perchè le Piazze Solidali?
“ con gli interventi di: “Equosud” ( R.C.), “Utopie Sorridenti” (C.S.) , “Orto Corto” (C.Z.), “Terre d’Incontro”( V.V.) e “Sentieri d’Aspromonte” (Area grecanica).
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