Primi punti in trasferta per i neroverdi di coach D'Agostino, che vincono 71-75 a Catanzaro contro la Virtus e centrano il secondo successo di fila

Seconda vittoria consecutiva per i neroverdi. Dopo il successo interno contro la Viola, arrivano i primi punti fuori casa. A Catanzaro, la banda di D’Agostino s’impone 71-75.

Due punti sofferti, ma meritati. Nel primo quarto, la squadra chiude in vantaggio di 8 punti(20-28). Nella seconda ripresa gli ospiti hanno la meglio (20-16). Meduri e compagni ipotecano la vittoria nel terzo quarto con il parziale di 17-20. Nell’ultima frazione di gioco ha la meglio la squadra di casa (14-11), ma il punteggio finale conferisce la vittoria ai neroverdi per sole quattro lunghezze. Nella prossima partita si affronterà la Nuova Jolly.

Virtus Catanzaro-Eraclè Sofa Italia 71-75 (20-28,20-16,17-20,14-11) Catanzaro:Klakar 16,Commisso,Ferragina 3,Vilardi,Naccarato ,Angotti ,Scala 8,Farenza 1,Contartese,Pallone 8,Citraro 9,Markovic 27.All Ceroni Villa:Versace,Abruzzini,Meduri 11,Vinci ,Costabile 2,Vazzana 13,Pitasi 6,Barreca 16,Andolfi,Scordino 14,Festa,Costa 13.All D’Agostino Ass. Modaffari e Pensabene Arbitri Loccisano e Paludi.

Paolo Messina