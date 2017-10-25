Ere Nere fa parte di Happy Loser, il nuovo concept album di Yosonu con ospiti Paolo Tofani, storico chitarrista degli Area, e John Egan degli Ozric Tentacles

Ere Nere fa parte di Happy Loser, il nuovo concept album di Yosonu, uscito per CNI Unite e che ospita due grandi nomi della scena sperimentale, Paolo Tofani (storico chitarrista degli Area, che proprio con Yosonu ha da poco dato vita al duo Battiti Alti) e John Egan (Flautista degli inglesi Ozric Tentacles).

qui il link al video: https://youtu.be/sQFBekrqk7g

La “one man orchestra” Yosonu ha all’attivo ben 200 concerti in poco più di due anni ed ha ottenuto il patrocinio di

Legambiente per l’attenzione al tema del riuso e riciclo di materiali.

Definisce, infatti, “green e a costo zero” il progetto del musicista/architetto Peppe Costa, che non usa strumenti convenzionali per le proprie improvvisazioni, ma solo oggetti d’uso quotidiano, body percussion e voce.