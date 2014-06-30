Eric Clapton annuncia il ritiro dal palco e dice addio ai concerti

di Alessandro Sica – Se i Rolling Stone non mollano regalando all’età di 70 anni suonati emozioni e concerti che rimarranno nella storia della musica, c’è invece chi stacca la spina, scende dal palco e dice addio al grande pubblico.

Eric Clapton, vicino ai 70, smette di suonare e saluta concerti e tournee. Per Clapton, maestro indiscusso della chitarra blues, la vita da musicista in giro per il mondo è diventata quasi ‘insopportabile’.”Credo che continuerò a registrare in studio, ma andare in giro è ormai ‘insopportabile’. Causa, dolori, stress e diversi acciacchi.”

Dopo 50 anni di carriera il musicista Clapton , secondo solo a Jimi Hendrix, afferma: ‘A questo punto della mia vita non voglio sangue sulle mie mani’.Per gli appassionati e i fans di Clapton quindi non rimane che sperare in un ‘passo indietro’.Come si è già visto in passato, dietro l’angolo, c’è sempre l’eventualità di un ritorno, di una reunion anche dopo l’annunciato addio alle scene dei ‘big’ della musica.