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Eros, il profumo femminile del brand Versace

La maison lancia una fragranza dal tappo ad anfora ispirato alla mitologia greca e con il logo della Medusa al centro della boccetta

28 Luglio 2016 - 16:29 | di Redazione

Eros, il profumo del brand Versace

di Daniela Bonanno Conti – “Quando vado a dormire indosso solo due goccie di Chanel N.5“, diceva la bellissima Marilyn Monroe.

Il profumo è sempre chic per noi donne.

La notizia è trapelata da poco, il brand Versace lancia sul mercato una nuova fragranza dal nome Eros.

Si tratta di una fragranza femminile sensuale  caratterizzata da note di agrumi pregiati come limone di Sicilia e mandarino e,  fruttate  come lampone e ribes bianco.

Altre note si aggiungono a completarne l’intensità. Il  tappo del profumo è ad  anfora e ricorda la mitologia greca, mentre al centro della boccetta troviamo il logo della Medusa. 

Per la stilista Donatella Versace Eros è espressione di potere e seduzione, il potere travolgente di una donna  tutto contenuto in un’essenza radiosa e sensuale”.

E allora non ci resta che provare il nuovo profumo Eros firmato Versace.

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